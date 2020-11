În urma restricțiilor, aproximativ jumătate din totalul locurilor de muncă vor fi pierdute în acest an în sectorul HoReCa

Un număr de aproximativ 100.000 de locuri de muncă din domeniul HoReCa, adică aproximativ jumătate din total, vor fi pierdute până la sfârşitul anului în contextul restricţiilor impuse de autorităţi acestui domeniu, au declarat, luni, doi reprezentanţi ai patronatelor din HoReCa - Dragoş Anastasiu, purtător de cuvânt al Alianţei pentru Turism (ApT), şi Călin Ile, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), potrivit Agerpres.

Într-o conferinţă de presă organizată luni pe tema situaţiei grave a sectorului HoReCa, purtătorul de cuvânt al Alianţei pentru Turism, organizaţie - umbrelă a patronatelor din HoReCa, a estimat că în domeniu s-au pierdut deja mai mult de jumătate din numărul locurilor de muncă existente înainte de impunerea restricţiilor.

"Ne-am pus şi noi această întrebare (a numărului locurilor de muncă pierdute în HoReCa de la debutul restricţiilor, n.r.), am cerut acum o săptămână la Guvern această statistică şi nu am primit-o. De asta mă abţin să vă dau cifre, ceea ce pot să spun însă este că din aşteptările noastre cifrele sunt considerabile. Plus că s-a terminat şi sezonul, erau multe hoteluri sezoniere care-şi prelungeau activitatea peste iarnă şi nu mai fac acest lucru acum. Deci mi-e teamă că din cei aproape 200.000 de oameni pe care îi avem angajaţi în mod direct şi alţii angajaţi în activităţi conexe, de evenimente şi altele, eu cred că în contextul măsurilor actuale şi a ajutorului actual, aşa cum industria a scăzut cu 65%, cel puţin aşa va scădea şi numărul de angajaţi", a declarat Dragoş Anastasiu.

„Din păcate suntem în ţara în care nu ne bazăm pe cifre care vin rapid, ele vin târziu”

Întrebat ulterior dacă acest calcul indică peste 100.000 de locuri de muncă pierdute, Dragoş Anastasiu a confirmat cifra.

"Aşa pare. Dacă o industrie scade într-un an de zile cu să zicem 65%, la hoteluri chiar cu mai mult, la restaurante ceva mai puţin, atunci din ce să plăteşti oamenii? Nu ştiu din ce. Măsurile care au venit - şomajul tehnic, sprijinul de 41,5%, acestea au ajutat pentru menţinerea locurilor de muncă, dar acum? Când şi-a pierdut lumea speranţa? Când până în aprilie anul viitor este pierdere de speranţă totală? Sunt şase luni! Ce faci? Mi-e teamă că vom vedea... vom fi şi văzut în ultimele două săptămâni o accelerare a şomajului. Acestea sunt deducţii logice. Din păcate suntem în ţara în care nu ne bazăm pe cifre care vin rapid, ele vin târziu", a menţionat purtătorul de cuvânt al Alianţei pentru Turism.

Acesta a arătat că patronatele din HoReCa nu au centralizat ele însele numărul locurilor de muncă pierdute, dar Guvernul trebuie să publice curând cifrele oficiale.

"Nu avem (în interiorul organizaţiilor patronale din HoReCa cifre despre numărul de locuri de muncă pierdute în domeniu în urma restricţiilor, n.r.). Aici este şi o problemă de Consiliul Concurenţei, care e foarte atent la ce date schimbăm noi între noi, şi atunci ne cam ferim să întrebăm ce face fiecare. Dar aşteptăm datele oficiale de la Guvern, care ar trebui să vină foarte repede", a adăugat Dragoş Anastasiu.

La rândul său, preşedintele FIHR, Călin Ile, a confirmat că patronatele din HoReCA se aşteaptă să piardă peste 100.000 de angajaţi în anul curent în urma restricţiilor impuse în contextul pandemiei.

"Nu avem cifre exacte, din păcate am făcut o solicitare la Ministerul Muncii dar nu ni s-a răspuns încă. Eu mă bazez pe un chestionar pe care l-am făcut în rândul membrilor şi care spuneau că până la finalul anului 40% din angajaţi vor fi concediaţi dacă statul nu vine cu un ajutor de stat consistent, ceea ce nu s-a întâmplat. Dacă vorbim de 40% din cei 200.000 de angajaţi direcţi din industrie, deja vorbim de 80.000 de oameni. Deci acestea ar fi estimările bazate pe un chestionar făcut de noi cu Cushman&Wakefield, undeva în august. Acest studiu era în august, de atunci datele problemei s-au intensificat, deci şi eu estimez că vor fi în jur de 100.000 de şomeri din industria noastră directă, ca rezultat al pandemiei. Undeva pe la finalul lunii vom avea şi aceste informaţii concrete. Acum mergem pe estimări în care suntem la unison pe undeva la 100.000 de locuri de muncă pierdute", a afirmat Călin Ile.

„80% din hoteluri nu intenţionează să rămână deschise în următoarele 6 luni”

În conferinţa de presă, purtătorul de cuvânt al Alianţei pentru Turism, Dragoş Anastasiu, a precizat că pierderile înregistrate în domeniul HoReCa în acest an se ridică la 3 miliarde de euro.

"Direct şi indirect, turismul înseamnă 5,7% din PIB. Apreciem industria noastră în momentul anului 2019 undeva la 5 miliarde de euro şi plecăm de la premiza că vom termina undeva sub 50% în acest an. Discutăm despre o pierdere de vreo 3 miliarde de euro a acestei industrii în acest an, ceea ce este distrugător", a menţionat Dragoş Anastasiu.

De asemenea, preşedintele FIHR, Călin Ile, a adăugat că 80% din hoteluri nu intenţionează să rămână deschise în următoarele 6 luni.

"Acest lucru e confirmat şi de raportul INS de la final de septembrie. Scăderea la hoteluri va fi undeva la 65-70% faţă de anul trecut şi ceva mai mică în restaurante sau zonele de pensiuni. Deci pierderile sunt circa 3 miliarde la nivel de industrie şi circa 1 miliard doar în industria hotelieră. Vreau să accentuez cu nişte cifre momentul dramatic în care ne aflăm: dacă în martie, 88% din hoteluri erau închise, în aprilie erau închise 73%, de ce credem că în următoarele 6 luni care vin în faţă vom avea o situaţie diferită? E evident că circa 70-80% din hoteluri nu au niciun motiv să ţină deschise hotelurile în perioada următoare. Avem în faţă 6 luni dramatice, cu estimarea că de prin luna mai, datorită căldurii, datorită imunizării şi poate a unui vaccin, să le depăşim, dar aceste şase luni nu pot fi trecute de industria noastră fără sprijin consistent de la stat. Resursele noastre s-au terminat, toţi operatorii şi-au trimis oamenii în şomaj, pentru că nu mai au cu ce să-i ţină la aceste grade de ocupare: veţi vedea o creştere dramatică a numărului de şomeri veniţi din industria noastră şi veţi vedea hoteluri închise şi în curând la vânzare, insolvenţe sau falimente din industria noastră. Nu e glumă, iar fără o colaborare cu autorităţile practic punem cruce progresului pe care l-am făcut în ultimii 10 ani de zile în industrie", a afirmat preşedintele FIHR.

Editor : Liviu Cojan