Video Incendiu în Pipera. Două mașini au luat foc. Sunt scurgeri de gaze în zona, iar 40 de persoane de la un hotel au fost evacuate

incendiu pipera
Foto: ISU BIF

Două mașini au luat foc, duminică, pe bulevardul Pipera, iar incendiul s-a extins la o țeavă de gaze. Deși pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul, există scurgeri la o țeavă de gaze din zona respectivă, de aceea au fost evacuate 40 de persoane de la un hotel.

Incidentul a avut loc pe bulevardul Pipera nr. 178, Voluntari, Ilfov.

Pompierii au intervenit de urgență. Incendiul la cele două mașini a fost stins, însă miroase încă a gaz, fiind scurgeri de la o țeavă. Este așteptată o firmă specializată pentru a opri gazul acolo.

„În acest moment asigurăm măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării acestei conducte de gaze, ținând cont că este în apropierea unei constructți P+5 (hotel), de unde am evacuat 40 de persoane”, a transmis ISU BIF.

Traficul în zonă este blocat, iar în continuare sunt scăpări de gaze în partea din față a clădirii.

Pompierii acționează cu patru autospeciale de stingere, fiind acolo și două echipaje SMURD,  unul CBRN și descarcerare.

