Live TV

15 cazuri de hantavirus în România în ultimii ani. INSP: risc „foarte scăzut” în Europa din focarul de pe o navă din Atlantic

Data actualizării: Data publicării:
hantavirus MV hondius vas croaziera
Imagine aeriană cu o ambarcațiune care pleacă de la nava MV Hondius, ancorată în largul orașului Praia (Capul Verde), pe 6 mai 2026, unde aveau loc evacuări din cauza unui focar mortal de hantavirus, potrivit OMS. Foto: Profimedia Images
Din articol
Cum este transmisă infecția Cum definește INSP un caz suspect

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a transmis că riscul pentru populația generală din Europa în contextul focarului de hantavirus de la bordul unui vas de croazieră de lux din Oceanul Atlantic este „foarte scăzut” și a subliniat că în România au fost înregistrate 15 cazuri de infecție în perioada 2023–2026.

„În prezent, riscul pentru populaţia generală din Europa din cauza acestui focar este considerat foarte scăzut, având în vedere că la bord se implementează măsuri adecvate de prevenire şi control al infecţiilor şi că hantavirusurile nu se transmit de la om la om”, a subliniat INSP, într-un comunicat de presă.

Instituția a făcut precizările în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind cazurile de infectare cu hantavirus raportate pe o navă de croazieră din Oceanul Atlantic.

Citește și: OMS: Riscul prezentat de hantavirus este „scăzut”. Situaţia nu e similară cu pandemia de COVID-19

Cum este transmisă infecția

Potrivit INSP, hantavirusul este o zoonoză, adică o boală transmisă de la animale la oameni, în special prin contactul cu rozătoare infectate.

„Infecţia cu hantavirus este o zoonoză (boală care se transmite de la animale la oameni) transmisă în principal prin expunerea la excreţiile rozătoarelor infectate. Omul se poate contamina prin inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivală şi prin leziuni ale pielii sau muşcătura de rozătoare”, arată specialiștii.

Citește și: O femeie din Germania, aflată pe vasul afectat de hantavirus, va fi testată la un spital din Dusseldorf

Cum definește INSP un caz suspect

În România, supravegherea bolii este realizată prin sistemul național coordonat de INSP, în opt județe din estul țării.

Instituția precizează că „în perioada 2023-2026, în România s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus (4 în anul 2023, 3 în anul 2024, 7 în anul 2025 şi un caz, în acest an, până în prezent)”.

Conform metodologiei INSP, un caz suspect este definit prin asocierea febrei acute cu afectare renală și/sau manifestări hemoragice, în context epidemiologic sugestiv, iar confirmarea se face prin teste de laborator.

„Eliminarea sau minimizarea contactului cu rozătoarele este cea mai bună modalitate de a preveni infecţia”, a mai transmis INSP.

Citește și: OMS caută 82 de pasageri ai cursei aeriene cu care a călătorit pacienta decedată după infectarea cu hantavirus pe nava de croazieră

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Nicușor Dan.
5
„Invit la calm.” Nicușor Dan a anunțat că începe consultări informale cu partidele: „Vom...
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tedros Ghebreyesus, directorul OMS
OMS: Riscul prezentat de hantavirus este „scăzut”. Situaţia nu e similară cu pandemia de COVID-19
hantavirus MV hondius vas croaziera
O femeie din Germania, aflată pe vasul afectat de hantavirus, va fi testată la un spital din Dusseldorf
Vasul de croazieră MV Hondius
Tulpina de hantavirus transmisibilă între oameni, confirmată pe nava de croazieră. Autoritățile din Insulele Canare refuză acostarea
Daniel Dăianu, președintele Consiliului
Daniel Dăianu, apel pentru politicieni după explozia euro: „Țara trebuie guvernată acum, nu din perspectiva alegerilor din 2028”
nava MV Hondius
OMS caută 82 de pasageri ai cursei aeriene cu care a călătorit pacienta decedată după infectarea cu hantavirus pe nava de croazieră
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Bolojan, despre decizia PNL de a trece în opoziție: „Nu este ușor să...
Nicușor Dan.
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că...
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Vicepreședinte PE: Suntem ca Ungaria acum o lună. Odată venită...
dan dungaciu 2
Dungaciu îl contrazice pe Simion privind varianta Călin Georgescu...
Ultimele știri
Bolojan: Liderii PSD, inclusiv Grindeanu, trebuie să aibă decența să își asume criza politică și să propună soluția
Ilie Bolojan: Boala asta se numeşte pesedism, a planta oameni peste tot unde se pot face angajări, a extrage rente
Proiect depus în Parlament: femeile însărcinate să aibă drept la însoțitor în maternitate pe durata nașterii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Fanatik.ro
Scandal la 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor! Administrația Prezidențială a refuzat să...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, reacția Bursei la îndepărtarea lui Ilie Bolojan. Unde se încurcă liderii AUR în cifrele...
Adevărul
Din Anglia, direct în inima Oltului. Doi tineri au lăsat străinătatea pentru a deveni „regii căpșunilor” la...
Playtech
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă: DOUĂ milioane de oameni l-au înjurat, imediat după discursul neașteptat ținut de Shakira
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu...
Newsweek
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...