15 cazuri de hantavirus în România în ultimii ani. INSP: risc „foarte scăzut” în Europa din focarul de pe o navă din Atlantic

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a transmis că riscul pentru populația generală din Europa în contextul focarului de hantavirus de la bordul unui vas de croazieră de lux din Oceanul Atlantic este „foarte scăzut” și a subliniat că în România au fost înregistrate 15 cazuri de infecție în perioada 2023–2026.

„În prezent, riscul pentru populaţia generală din Europa din cauza acestui focar este considerat foarte scăzut, având în vedere că la bord se implementează măsuri adecvate de prevenire şi control al infecţiilor şi că hantavirusurile nu se transmit de la om la om”, a subliniat INSP, într-un comunicat de presă.

Instituția a făcut precizările în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind cazurile de infectare cu hantavirus raportate pe o navă de croazieră din Oceanul Atlantic.

Cum este transmisă infecția

Potrivit INSP, hantavirusul este o zoonoză, adică o boală transmisă de la animale la oameni, în special prin contactul cu rozătoare infectate.

„Infecţia cu hantavirus este o zoonoză (boală care se transmite de la animale la oameni) transmisă în principal prin expunerea la excreţiile rozătoarelor infectate. Omul se poate contamina prin inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivală şi prin leziuni ale pielii sau muşcătura de rozătoare”, arată specialiștii.

Cum definește INSP un caz suspect

În România, supravegherea bolii este realizată prin sistemul național coordonat de INSP, în opt județe din estul țării.

Instituția precizează că „în perioada 2023-2026, în România s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus (4 în anul 2023, 3 în anul 2024, 7 în anul 2025 şi un caz, în acest an, până în prezent)”.

Conform metodologiei INSP, un caz suspect este definit prin asocierea febrei acute cu afectare renală și/sau manifestări hemoragice, în context epidemiologic sugestiv, iar confirmarea se face prin teste de laborator.

„Eliminarea sau minimizarea contactului cu rozătoarele este cea mai bună modalitate de a preveni infecţia”, a mai transmis INSP.

