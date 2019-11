Lavinia Coțofană, fost director juridic ASSMB: „În mandatul doamnei Firea s-au plătit WC-uri de 230 de lei cu 3.500 de lei plus TVA”

Fostul director juridic al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), Lavinia Coţofană, a declarat vineri seară, la Digi24, că neregulile privind decontarea unor lucrări supraevaluate sau inexistente la Spitalul „Victor Gomoiu” din Bucureşti au început în mandatul fostului primar Sorin Oprescu, dar au fost „perpetuate” în mandatul actualului primar general, Gabriela Firea, care nu a denunţat contractul.

„În mandatul doamnei Firea s-au plătit WC-uri de 230 de lei cu 3.500 de lei plus TVA. În mandatul doamnei Firea au fost acceptate uşi pentru sălile de operaţie cu preţ de trei-patru ori mai mare, care nu respectă normele DSP”, a afirmat vineri seara, într-o intervenţie telefonică la Digi 24, fostul director juridic al ASSMB.

Lavinia Coțofană, concediată între timp din funcția pe care o ocupa la ASSMB, reclamă că după ce au apărut în spațiul public informații despre posibile fraude la spitalul Victor Gomoiu, unde aripa nouă a clădirii ar fi fost construită la prețuri exorbitante, biroul ei ar fi fost sigilat și laptopul ridicat, iar experții care evaluau cazul nu au mai fost plătiți, probabil pentru a-i face să plece.

Cazul ei a fost adus în discuție și de fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, în disputa pe care o are cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

Lavinia Coțofană a explicat la Digi24 că a preluat dosarul „Victor Gomoiu” la 1 mai 2019, când a fost numită director al Direcției Juridice, fiind adusă la ASSMB special ca să se ocupe de acest dosar. ASSMB fusese dată în judecată de către constructorul care a realizat spitalul Gomoiu și care cerea sume suplimentare pentru lucrări. Odată cu apariția acestui litigiu, ASSMB a angajați doi experți care au început să se ocupe de dosar.

„Am constatat, vă spun direct, fapte penale. Adică: decontări de lucrări inexistente, supraevaluări, faptul că la fața locului se regăseau aparaturi de capacitate mult mai mică decât cea plătită. Am vorbit cu conducerea instituției, spunând că sunt fapte penale și că suntem obligați să sesizăm Parchetul. La un moment dat, am aflat și de existența unui raport al Corpului de control al premierului Tudose, act care nu mi-a fost prezentat de către angajații ASSMB, deși eu îi reprezentam în litigiu”, a relatat Lavinia Coțofană la Digi24. Raportul - văzut în cele din urmă de Lavinia Coțofană - constata aceleași nereguli observate de ea și de experții angajați. Din raport - întocmit în 2017 - rezultă că și fostul premier Tudose a sesizat Parchetul.

„Recepţia şi atestările că în teren se află respectivele lucrări au fost făcute în mandatul doamnei primar Firea. (...) Neregulile au început în vechiul mandat (al lui Sorin Oprescu - n.r.), dar neregulile au fost perpetuate şi banii au fost decontaţi în mandatul doamnei Firea, care la momentul la care a constatat concluziile Raportului Corpului de Control al premierului Tudose trebuia să ia măsurile prevăzute de lege. Deci, contractul acesta se puteau face lucruri. Un contract oneros, un contract prin care este înşelată instituţia publică, nu eşti obligat să-l execuţi. În mandatul doamnei Firea s-au decontat lucrări care nu există, s-au decontat aparaturi de capacitate mult mai mare decât cele efectiv în teren”, acuză Lavinia Coţofană.

Ea a spus că toate paturile copiilor internaţi la „Victor Gomoiu” au 150 de cm, ceea ce este „ilogic”, având în vedere că în vremurile de azi există copii care la 12 ani au 1,70-1,80 metri înălţime.

Lavinia Coţofană susţine că de o lună şi jumătate administraţia locală nu plăteşte experţii care ar trebuie să se pronunţe cu privire la lucrări, iar o colegă i-a spus că biroul în care lucra - și unde sunt documente - a fost sigilat, laptopul a fost ridicat, iar experţilor nu li se mai permite accesul. „Doamna Firea şi directorii ei de integritate se cred Parchet”, a comentat fostul director juridic. Întrebată dacă știe cine a făcut aceste acțiuni, ea a spus: „Am înţeles că cei mai aprigi contestatari şi mai slugi sunt foştii mei subordonaţi, care fiecare visează să fie director de direcţie juridică”.

Lavinia Coțofană se întreabă de ce a fost concediată, din moment ce nu a avut niciun litigiu pierdut de când a venit la ASSMB. „Procesul de la Gomoiu, senzaţia mea personală este că trebuia să fie un proces simulat, trebuia pierdut, ca să se consfinţească furtul dinainte. Este opinia mea personală. Mă face să afirm acest lucru faptul că experţii din dosar nu au fost plătiţi, la momentul la care am început să vedem neregulile am devenit, după cum vedeţi, persona non grata. (...) De ce nu m-a lăsat să câştig litigiul?”, se întreabă fostul director juridic din ASSMB.

Aceasta a afirmat că în privinţa spitalului şi a deconturilor de la „Victor Gomoiu” este vorba despre „furt din banul public” și o acuză pe Gabriela Firea că minte.

Punctul de vedere al Primăriei Capitalei. De ce a fost dată afară Lavinia Coțofană

Primăria Capitalei a făcut, vineri seara, mai multe precizări în legătură cu acest subiect:

„Lucrările achitate de Primăria Capitalei pentru spitalul Gomoiu în mandatul Gabrielei Firea nu au fost supraevaluate. Toate plățile pentru acest proiect s-au făcut cu respectarea legii.

Dezmințim ferm și categoric informația conform căreia "Firea a dat-o afară pe directoarea juridică a ASSMB". Primarul General al Capitalei nu are atribuții în recrutarea angajaților pentru instituțiile din subordinea Primăriei Capitalei.

În legătură cu afirmațiile false, denigratoare, în care sunt prezentate presupuse plăți supraevaluate aferente lucrărilor de construire a Spitalului de copii Victor Gomoiu, subliniem că:

Licitația pentru construirea acestui spital și dotarea lui a început în anul 2010, iar contractul a fost atribuit în anul 2011, înainte ca doamna Gabriela Firea să fie Primar General. (...) De aceea, respingem ferm toate acuzatiile referitoare la realizarea unor lucrări supraevaluate, avand în vedere că procedura de achiziție pentru construirea acestui spital nu a fost făcută în mandatul actualului Primar General. (...)

Toate lucrările executate in acest proiect au fost decontate doar PE REAL EXECUTAT, confirmate de catre diriginți de șantier și personal specializat, angajat la ASSMB.

Totodată, ca urmare a finalizarii expertizei, s-a constatat ca fuseseră executate lucrări în valoare de 23 milioane lei de către constructor, FĂRĂ CA ACESTEA SĂ FIE INCLUSE ÎN PROIECT SAU ÎN CONTRACTUL DE LUCRĂRI. Ca urmare, nu au fost realizate aceste plăți necuvenite! Acestea nu au fost plătite de PMB prin ASSMB, motiv pentru care Municipalitatea a fost acționată în judecată de către constructor. (...)

Dna Lavinia Coțofană a fost angajată la ASSMB, în baza unui concurs, în ianuarie 2019, în funcția de inspector 1, ulterior fiind promovată temporar pe o funcție de conducere (director juridic), în aprilie 2019. În luna octombrie, promovarea temporară a fost revocată de directorul general al ASSMB, începând cu 1.11.2019.

Ulterior angajării la ASSMB, conducerea administrației a aflat că doamna Lavinia Coțofană a fost exclusă din magistratura pe motive disciplinare. Codul Administrativ prevede interdicția explicită ca persoanele care au fost sancționate disciplinar cu desfacerea contractului de muncă să mai ocupe funcții de conducere.

De altfel, de la data numirii temporare a doamnei Lavinia Coțofană în funcția de Director al Direcției Juridice, toate litigiile câștigate sau aflate în curs de soluționare care fac obiectul dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești au la bază acte cu caracter procesual întocmite exclusiv de consilierii juridici angajați ai Direcției Jurdice ASSMB. Așadar, dna Lavina Coțofană nu a avut niciun aport în întocmirea acestora și/sau strategiilor de apărare.

Lavinia Coțofană nu avea mandat de reprezentare din partea spitalelor pe care susține că le-a reprezentat în instanță (...)”.

