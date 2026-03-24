Legea burnout-ului a fost respinsă de Senat. Aproape toate partidele s-au abținut sau au votat împotriva proiectului

Legea care vizează prevenirea epuizării profesionale, adică burnout-ul, fost respinsă de Senat. În afară de USR, care a inițiat proiectul, toate partidele au votat fie împotriva legii, fie s-au abținut de la vot. 

Proiectul s-a aflat luni pe ordinea de zi a Senatului, însă a fost respinsă cu 15 voturi „pentru”, 37 „împotrivă” și 51 de abțineri. Senatul este prima cameră sesizată. Tot un vot de respingere a primit și din partea Comisiei pentru muncă din Senat, în urmă cu două săptămâni. 

Inițiativa legislativă ar urma să transpună în lege conceptul de burnout, care în prezent nu există în legislația românească, și să prevină formele de epuizare profesională. 

„Burnout-ul este un fenomen tot mai prezent, care afectează atât angajații, cât și performanța companiilor, dar nu există în legislația românească.

Inițiativa USR stabilește dreptul salariaților de a semnala riscuri sau situații de epuizare profesională, fără teama unor represalii sau sancțiuni disciplinare. În plus, inițiativa prevede obligația angajatorilor de a informa anual salariații cu privire la riscurile și la metodele de prevenire ale epuizării profesionale. Totodată, inițiativa dă angajatorilor posibilitatea să acopere parțial sau integral costurile pentru servicii de sprijin psiho-emoțional profesional, pentru a reduce suprasolicitarea și riscurile psihosociale la locul de muncă”, transmite USR, printr-un comunicat. 

Același proiect prevede și acordarea unui număr de zile de concediu plătit pentru refacere profesională, aferente fiecărui angajat sau unui grup de angajaţi, ce pot fi acordate la cerere, fără justificări medicale.

Proiectul a avut doar susținerea inițiatorilor, adică senatorii USR, și un singur parlamentar PSD - senatoarea Victoria Stoiciu. Senatorii AUR, cei neafiliați și de la PACE - Întâi România au votat contra, în timp ce PNL, PSD și UDMR s-au abținut.

Acum, proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional, pentru dezbatere și vot. 

