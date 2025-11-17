Drumurile din Sectorul 3, construite peste țevi de gaze, vor fi închise. Conductele ar urma să fie mutate, pe motiv că blocurile construite în zonă ar putea fi în mare pericol din acest motiv, anunță Digi24. Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit nelegal și fără avizele necesare mai multe șosele. Compania mai spune că, în zonele respective, există risc de incendiu sau chiar de explozie.

Comitetul pentru Situații de Urgență a făcut verificări pe teren, în Sectorul 3 al Capitalei, iar, din primele informații, sunt zone în care se va închide traficul și se vor face lucrări pentru ca respectivele conducte să fie protejate cu ajutorul unor dispozitive speciale, înainte ca drumurile să redevină funcționale în intersecțiile identificate a fi cu probleme.

Potrivit surselor Digi24, pe strada Brățării, tranzitată de peste 200-300 de metri de magistrale de gaze, pentru moment s-a luat decizia pe teren și, ulterior, conform documentelor care vor fi întocmite la Prefectura Capitalei, se vor monta provizoriu bariere și vor avea loc lucrări pentru ca, pe termen mediu și lung, țevile de gaze care trec pe sub această stradă să fie mutate pe terenul din imediata vecinătate.

Există o restricție pentru vehicule mai grele de 3,5 tone în zonă, însă până acum, ea nu a fost respectată, anunță sursele Digi24, care precizează că mai multe utilaje de construcții au tranzitat strada, luându-se decizia de a se monta barierele tocmai pentru ca traficul să fie restricționat în zonă, iar circulația să aibă loc în deplină siguranță.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat la finalul lunii trecute, la Digi24, că este datoria Transgaz să facă lucrările necesare pentru a evita orice pericol în zona în care Primăria a asfaltat 11 drumuri peste magistrale de gaz în estul Bucureștiului.

„Proprietarul rețelei trebuie să ia măsurile care se impun. Eu n-am de unde să știu dacă este sau nu risc iminent”, a spus edilul.

De partea cealaltă, Transgaz spunea că a transmis sesizări că noile drumuri reprezintă un risc la siguranța locuitorilor din zonă, având în vedere presiunea suplimentară asupra conductelor.

Măsurile vin după ce o explozie extrem de puternică s-a produs, în urmă cu trei săptămâni, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au murit, iar 15 victime au fost duse de urgență la spital, printre acestea fiind doi copii, de 12 şi 17 ani.

