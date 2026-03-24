Mesajul lui Ilie Bolojan pentru minerii protestatari: „Înțeleg situația, însă sunt corect și vă spun adevărul”

Premierul Ilie Bolojan a discutat astăzi cu o delegație a minerilor de la Complexul Energetic Oltenia, care au protestat în Piața Victoriei față de reducerile de personal. Oamenii, nemulțumiți de rezultatul acestor discuții, amenință cu greva generală, iar câțiva dintre ei s-au îmbrâncit cu jandarmii.

Reprezentanții sindicali au solicitat reînnoirea contractelor individuale de muncă pe durată determinată care ajung la termenul de încetare la 1 aprilie 2026, pentru 1476 de salariați, respectiv la 1 mai 2026, pentru 317 de salariați. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, reprezentanții sindicatelor au solicitat acordarea unor drepturi salariale compensatorii pentru angajații cărora nu le vor fi reînnoite contractele de muncă, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

„Personal, înțeleg situația socială, însă sunt corect cu dumneavoastră și cu oamenii pe care îi reprezentați și vă spun adevărul. În urmă cu câțiva ani, România și-a asumat niște angajamente în fața Comisiei Europene pentru care a încasat bani. Aceste angajamente și starea economică a C.E. Oltenia au condus la măsurile pe care le vedem acum, incluse în Planul de restructurare a companiei”, le-a spus Bolojan sindicaliștilor.

Aceste măsuri aflate în implementare au la bază documente aprobate începând cu anul 2020 și fac parte din programul de restructurare și decarbonizare aprobat la nivel național și european.

În plan economic, societatea a încheiat exercițiul financiar 2025 cu o pierdere contabilă estimată la aproximativ 1 miliard de lei, în contextul în care costurile generate de achiziția certificatelor de emisii CO₂, în valoare de peste 2 miliarde de lei, reprezintă 38,5% din totalul cheltuielilor, potrivit Guvernului.

În această conjunctură, a fost adoptat Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară care cuprinde măsuri de reducere a cheltuielilor, atât de natură operațională, cât și reduceri de personal, în acord cu calendarul actualizat privind decarbonizarea sectorului energetic și închiderea capacităților pe bază de cărbune. Potrivit acestui plan, reînnoirea contractelor individuale de muncă pe durată determinată care ajung la termenul de încetare la 1 aprilie 2026, respectiv 1 mai 2026, nu va fi posibilă, iar acordarea unor drepturi salariale compensatorii pentru salariații aflați în astfel de situații nu este prevăzută de legislația muncii.

La întâlnire a participat, alături de prim-ministru, din partea Guvernului, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. De asemenea, a participat președintele directoratului la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Dan Plaveti.

