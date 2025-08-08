Live TV

Ministerul Sănătății a extins vaccinarea gratuită anti-HPV pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani

Data actualizării: Data publicării:
vaccin hpv
Foto: Shutterstock
Din articol
Controlul infecțiilor asociate asistenței medicale

Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță prin care Ministerul Sănătății extinde vaccinarea gratuită anti-HPV. Astfel, de la 1 octombrie 2025, vaccinul anti-HPV va fi asigurat gratuit pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, prin Programul Național de Vaccinare (PNV). Actul normativ prevede și un set de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.

Persoanele care doresc să se vaccineze pot obține vaccinul anti-HPV în farmaciile cu circuit deschis, pe bază de rețetă eliberată de medicul de familie, transmit Executivul, într-un comunicat de presă.

Vaccinarea va fi realizată la medicul de familie, medici epidemiologi, de boli infecțioase, pediatri și medici de alte specialități care au atestat de vaccinologie și au contract cu casele de asigurări de sănătate.

Vaccinul va putea fi eliberat prin farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu CNAS, iar beneficiarii se vor adresa medicilor pentru administrarea acestuia.

Fondurile necesare acoperirii contravalorii vaccinului și a administrării acestuia vor fi asigurate din bugetul PNV.

Vaccinarea anti-HPV este o metodă eficientă de prevenire a cancerului de col uterin și a altor boli cauzate de virusul HPV .

În prezent, în România, vaccinul este gratuit și disponibil pentru fete și băieți cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani, iar pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 19 și 45 de ani este compensat în proporție de 50%.

Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită prin vaccinare şi screening şi poate fi vindecată dacă este depistată la timp și tratată corespunzător.

Controlul infecțiilor asociate asistenței medicale

Ordonanța care modifică legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative din domeniul sănătăţii, prevede și un set de măsuri care vizează reducerea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, un subiect esențial pentru protecția atât a pacienților, cât și a personalului medical.

Astfel, MS a propus patru categorii esențiale de norme care vor fi implementate prin ordine ale ministrului Sănătății și anume:

  • Normele de organizare a activităților de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare publice și private cu paturi. Aceste norme vor reglementa activitățile necesare pentru a preveni și limita infecțiile în spitale și alte unități sanitare.
  • Metodologia de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale. Aceasta va include proceduri clare pentru raportarea infecțiilor nosocomiale, astfel încât să poată fi monitorizate și gestionate eficient.
  • Atribuțiile privind accidentele de expunere la produse biologice ale personalului care lucrează în sistemul sanitar. Această categorie va stabili reglementări specifice pentru gestionarea accidentelor de expunere la produse biologice, protejând astfel sănătatea personalului medical.
  • Metodologiile specifice de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale și a expunerii accidentale a personalului sanitar la produse biologice. Aceste metodologii vor include proceduri pentru supravegherea infecțiilor și a accidentelor de expunere, asigurând un mediu sigur pentru personalul sanitar și pacienți.

„Aceste patru categorii de norme vor contribui semnificativ la protecția pacienților și a personalului din sistemul de sănătate, reducând riscurile asociate infecțiilor nosocomiale și accidentelor de expunere la produse biologice. Implementarea acestora va contribui la crearea unui mediu de îngrijire mai sigur și mai eficient în spitale și alte unități sanitare”, mai transmite Ministerul Sănătății, într-un comunicat de presă.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
pension
5
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Digi Sport
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-08-08 at 16.38.28
PSD și USR se ceartă pe funcții, al doilea pachet fiscal întârzie. Ce...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa...
Donald Trump și Vladimir Putin
Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare...
2025-07-29-7429
Ilie Bolojan a scos casa de protocol a lui Traian Băsescu de pe...
Ultimele știri
Despărțirea de Iliescu: gata cu paravanul, începe examenul nostru
Domninic Fritz: Decizia USR de a nu participa la funeralii, corectă. Pentru PSD e o perioadă de doliu dificil de gestionat emoţional
Guvernul a alocat 250 milioane lei pentru a continua lucrările la noul sediul al Spitalui de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii. Deponenții nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare
profimedia-0213789032
Traian Băsescu primește din nou locuință de la stat. Fostul președinte a cerut înapoi privilegiile
sebastian burduja la o sedinta
Sebastian Burduja, numit consilier onorific al premierului. „Reforma statului și a lumii politice trebuie să continue”
guvern
Programul oficial al funeraliilor de stat, anunțat de Guvern. Când i se pot prezenta omagii lui Ion Iliescu
2025-07-29-7367
Mesajul premierului Ilie Bolojan, după decesul lui Ion Iliescu: „Intră în istorie și la dreapta analiză a acesteia”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu ar putea fi vândută! Cât a costat inițial și ce profit...
Fanatik.ro
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Jumătate din majorarea TVA de la 1 august putea fi acoperită...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Cine e milionarul care a făcut un scandal imens în avion și a amenințat că va da foc unei stewardese. Are...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul ”Habar...
Pro FM
Dakota Johnson, apariție provocatoare după despărțirea de Chris Martin. Ținută complet transparentă, mesaj...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Instanța decide recalcularea și creșterea unei pensii. Bani mai mulți pentru grupe și condiții grele
Digi FM
O femeie din Iași, doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Tom Holland, viitorul James Bond? Reacția starului din franciza „Spider-Man”, după ce a fost întrebat despre...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”