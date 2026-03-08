Live TV

Ministerul Transporturilor anunță că prioritatea pe 2026 este revizuirea acordului de mediu pe autostrada Sibiu-Pitești

Data actualizării: Data publicării:
tunel 7
Două tuneluri de pe A1 Sibiu–Pitești sunt aproape gata. Foto: Facebook/Irinel Scrioşteanu

Secretarul de stat în ministerul Transporturilor Ionel Scrișteanu a declarat astăzi pentru Agerpres că „demersul cel mai important” pe anul acesta îl reprezintă revizuirea acordului de mediu pe autostrada Sibiu - Pitești. El a explicat că în luna august ar putea fi dat în trafic primul tunel la nivel de autostradă între Curtea de Arges și Tigveni. 

„Acolo avem revizuirea acordul de mediu şi e foarte important să finalizăm această revizuire anul acesta în aşa fel încât să putem să emitem autorizaţii pentru restul de sectoare din secţiunile 2 şi 3 pe care le avem de executat. Acolo avem contract pentru proiectare şi execuţie, sunt parţial emise autorizaţii de construire pentru câteva sectoare din aceste două secţiuni, dar trebuie să avem autorizaţii de construire pe toată lungimea acestor secţiuni pentru a avea maximum de eficienţă şi să putem să finalizăm această trecere, prima trecere, peste Carpaţi, în 2029 - 2030. Colaborarea cu Ministerul Mediului este una bună, s-au depus documentele, urmează toate etapele procedurale, eu cred că o închidem anul acesta cu siguranţă”, a spus Scrioşteanu.

Secretarul de stat consideră că 2026 va fi cel mai bun an din istoria României în materie de dare în trafic la nivel de infrastructură de mare viteză.

„Vor fi între 240 şi 260, 270 (de km - n. r.), dar noi ţintim undeva la 250 de kilometri de autostradă şi drum expres pentru dare în trafic. În principal va fi autostrada Moldovei, 124 de kilometri. Deja pe primele două tronsoane, de la Adjud spre Bacău, avem undeva 70% din aceste tronsoane la nivel de asfalt, de strat de uzură. Ne-a încurcat puţin această iarnă, care chiar a fost o iarnă în adevăratul sens al cuvântului, dar toate şantierele au fost deschise. S-a lucrat mai mult pe partea de structuri, nu pe partea de terasamente, dar putem să recuperăm rapid şi să rămânem în graficul pe care ni l-am stabilit. A7 va fi finalizată până la Paşcani, succesiv. Ultimul lot va fi cel cu nodul turbion undeva spre sfârşitul anului”, a afirmat Ionel Scrioşteanu.

De asemenea, în 2026, se va finaliza autostrada A0, centura Capitalei.

„Vizăm să închidem autostrada Bucureştiului A0, loturile 3 şi 4 şi lotul 1 (segmentul Nord - n. r.). În toate cele trei şantiere se lucrează destul de bine de la începutul anului. Mai avem de finalizat pe zona Transilvaniei din acele porţiuni de autostradă pe care le avem lucru, în total spuneam undeva la 250 km, plus acel sector de 10 km pe care îl avem la nivel de drum expres, care va fi de altfel singurul drum expres pe care îl vom da în trafic anul acesta între Galaţi şi Brăila. Referitor la Podul de la Brăila, s-a circulat permanent pe acest pod şi cred că am trecut de 5 milioane de maşini care l-au tranzitat de la momentul deschiderii traficului. Într-adevăr, au fost nişte expertize suplimentare realizate la nivelul podului pentru zona de asfalt. Urmează să se aplice noi măsuri de remediere acolo unde mai apar deficienţe”, a menţionat acesta.

Pe programul SAFE, România va construi primii 5,5 km de autostradă în Republica Moldova, parte a ultimului lot din autostrada Unirii (A8), dar şi 14 km în Ucraina, parte din Drumul Expres Suceava - Siret.

„Pe programul SAFE avem cele două tronsoane din A7 şi din A8. Pe de o parte de la Paşcani pe A8 Iaşi - Ungheni şi vom construi primii 5,5 km de autostradă în Republica Moldova, parte a ultimului lot din această autostradă A8, iar pe de altă parte A7, de la Paşcani la Suceava până la Siret, Paşcani-Suceava la nivel de autostradă, Suceava-Siret la nivel de drum expres. La fel, trecem graniţa şi spre Cernăuţi şi primii 14 km de drum naţional din Ucraina vor fi reabilitaţi şi lărgiţi de la două la patru benzi în aşa fel încât la momentul în care se dă în trafic această autostradă şi drum expres până la vama de la Siret să nu se creeze pâlnie în punctul vamal, ci să aibă o fluiditate şi spre Cernăuţi, astfel încât să avem o funcţionare a punctului vamal existent, pentru că vom păstra punctul vamal existent. Şi acolo avem un proiect de modernizare între România şi Ucraina, în aşa fel încât să avem un flux de trafic foarte bun şi pe acea zonă”, a explicat oficialul MTI.

Potrivit lui Scrioşteanu, până la sfârşitul lunii martie vor fi cunoscuţi câştigătorii licitaţiilor aferente celor trei loturi care compun Drumul Expres Suceava - Siret, care va avea atât rol civil, cât şi militar, şi va asigura conexiunea infrastructurii rutiere din România cu infrastructura rutieră din Ucraina.

„Tronsonul de 14 km face parte din ultimul lot (lotul 3 - n. r.) pe care îl avem în licitaţie, parte din Drumul Expres Suceava - Siret. S-au depus şi aici ofertele (opt oferte - n. r.). Suntem în plină procedură de licitaţie. Noi estimăm că licitaţiile pe care le-am demarat în decembrie-ianuarie, care sunt licitaţii într-un regim foarte accelerat, vor avea desemnaţi câştigătorii fiecare lot în parte, desemnaţi până la sfârşitul lunii martie, maximum început de aprilie, în aşa fel încât să avem o perioadă de aproximativ 30 de zile pentru eventuale contestaţii, iar la începutul lunii mai să semnăm toate contractele pe loturile aferente pe programului SAFE”, a explicat Ionel Scrioşteanu.

Secretarul de stat a făcut referire şi la Podul de la Ungheni, care este realizat în proporţie de peste 30% şi se va finaliza la mijlocul verii 2026.

„Acolo avem practic două elemente principale: podul în sine şi punctul vamal. Faţă de ceea ce s-a gândit iniţial când s-a făcut prima etapă de proiectare, punctul vamal trece de la control separat România - Republica Moldova, fiecare cu punctul său vamal, la un punct vamal unic pe teritoriul României, acolo unde se vor afla toate autorităţile, şi moldovene şi române, pentru control, ceea ce a modificat structura punctului vamal. Podul se va finaliza la mijlocul acestei veri, iar punctul vamal spre sfârşitul acestui an. Iar faţă de ceea ce gândisem noi iniţial că vom avea drumuri provizorii care să poată să asigure funcţionalitatea podului şi a punctului vamal, pentru că a apărut noua finanţare pe SAFE, suntem în discuţii cu autorităţile din Republica Moldova să vedem care va fi noul timing de dare în trafic efectivă. Este posibil să dăm în trafic inclusiv primele două capete de la nivel de autostradă, în aşa fel încât să nu mai avem drumuri provizorii. Dar vom vedea, pentru că până la sfârşitul acestei luni vizăm să dăm câştigătorul pe lotul care cuprinde infrastructura din Moldova şi din România, partea SAFE, ultimul lot de la graniţa cu Republica Moldova la Ungheni, şi în maximum luna mai să avem şi contractul semnat pentru proiectare şi execuţie. Colaborarea cu Republica Moldova e una foarte bună, dar totuşi este foarte dificil de realizat această lucrare comună şi pe teritoriul Moldovei şi pe teritoriul României, dar, din aproape în aproape, cu eforturi de ambele părţi, vom reuşi”, a spus Ionel Scrioşteanu.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin Visits Hungary
1
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
2
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Rachete interceptoare
3
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
4
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
World-leading robotic urological surgeon, Professor Prokar Dasgupta, who leads The London Clinic's Robotic Centre of Excellence, performing a remote telesurgery operation using the Toumai Robotic System, carried out from The London Clinic. Picture date: W
5
Un chirurg din Londra a operat un pacient aflat la 2.400 km distanță, cu ajutorul unui...
Americanca de 21 de ani care a ”cucerit” lumea a caracterizat fără rețineri, în TREI cuvinte, războiul purtat de Trump în Iran
Digi Sport
Americanca de 21 de ani care a ”cucerit” lumea a caracterizat fără rețineri, în TREI cuvinte, războiul purtat de Trump în Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Călători în aeroport.
Ministerul Transporturilor avertizează românii să își anuleze călătoriile către Israel sau statele limitrofe
ciprian serban
Semnele de întrebare din CV-ul ministrului Transporturilor. Cum explică Ciprian Șerban faptul că a fost exmatriculat de la facultate
autostrada in lucru
Grindeanu, nemulțumit de ce se întâmplă la Transporturi: „Lucrurile astea nu-mi plac”. Cine crede că e vinovat
Barjă pe Dunăre.
Două oferte la licitația pentru proiectul Fast Danube 2. Ministru: Va extinde perioada de navigaţie de la 280 la 340 zile pe an
Screenshot 2026-01-27 125530
Autostrada din România până în Grecia ar putea deveni o realitate, cu ajutorul bulgarilor. Care este termenul estimat de finalizare
Recomandările redacţiei
petrolier în ocean
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota...
ali khamenei
Consens în privința noului lider suprem al Iranului. Anunțul...
ID329345_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
La 37 de ani de la Revoluție, statul român nu a adoptat nicio lege...
profimedia-1080956122
Război în Orientul Mijlociu, ziua 9. Atacuri cu drone și rachete în...
Ultimele știri
26 de zboruri anulate la Aeroportul Otopeni din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu
Aeroportul din Tel Aviv, redeschis parțial. Primii pasageri părăsesc Israelul pentru prima dată de la începutul conflictului cu Iran
Miguel Diaz-Canel consideră „neocolonial” summitul lui Trump din Florida. Cuba acuză presiune militară și ingerință
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Gică Mihali a numit cel mai bun fotbalist din toate timpurile: „Vă rog, nu-l mai comparați cu nimeni! A...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ce salariu avea Florin Prunea la Dinamo: „Nu am văzut niciodată atât de mulți bani!”
Adevărul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
O bunică de 88 de ani a zburat pentru prima dată cu avionul. Pilotul a fost chiar nepotul ei: “M-am simțit ca...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Am vrut să mor! Sunt terminată, soțul meu este direct responsabil”
Pro FM
La Toya Jackson stârnește îngrijorare cu silueta sa subțire: "Doamne, nici brațul meu nu încape în cizma...
Film Now
Sofia Vergara, seducătoare la Paris. Rochie șic, zâmbet cuceritor. Actrița are o avere de aproape 200 de...
Adevarul
Milioane de oameni dezinstalează ChatGpt. Care e motivul
Newsweek
Caz revoltător. Pensionar cu 1.230 lei pensie după aproape 30 ani contributivi. De ce nu e un caz singular?
Digi FM
Camila Cabello a împlinit 29 de ani și a sărbătorit împreună cu iubitul miliardar. Tort cu trandafiri și mii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kristen Bell reacționează după ce s-a vehiculat că ar fi primit un salariu de 60 de milioane de dolari pentru...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii