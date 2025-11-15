Live TV

Ministrul Sănătății, despre controalele din clinicile private: Am primit „n” telefoane. Nu am răspuns

Data publicării:
rogobete 2
Alexandru Rogobete. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Alexandru Rogobete susține că acțiunea de control care vizează unitățile sanitare private este în desfășurare și este cea mai amplă din ultimii 25 de ani. În acest context, ministrul a mărturisit că a primit „n” telefoane pentru diverse clinici private la care nu a răspuns și a punctat că verificările se fac „la virgulă”.

„Am primit 'n' telefoane pentru 'n' clinici private, la care nu am răspuns şi la care nu voi răspunde. Colegii mei îşi fac treaba la virgulă, cine nu respectă normativul a fost suspendat şi va rămâne suspendat, vă asigur de asta, până când nu îşi va remedia problemele astfel încât să intre în legalitate", a transmis Alexandru Rogobete, într-o conferință de presă.

Ministrul susține că verificările vor mai dura încă trei sau patru săptămâni, iar până acum au fost ridicate autorizațiile pentru 20 de clinici private.

„Am demarat acum 4 săptămâni primul şi cel mai amplu control la nivel naţional, care verifică toate unităţile sanitare private care au cel puţin o sală de operaţie. Controlul va mai dura vreo 3-4 săptămâni, până când voi avea raportul final. În urma acestui control, până în momentul de faţă, pentru peste 20 de clinici private din ţară s-a ridicat autorizaţia de funcţionare şi pentru peste 30 au fost acordate sancţiuni şi program de conformare semnificativ. Şi eu vă spun că am ridicat autorizaţie de funcţionare în Bucureşti, în multe locuri", a declarat acesta.

Controalele la clinicile private din țară au început după tragedia din Constanța, acolo unde o femeie a decedat la o clinică privată din oraș.

 

