Orele de liniște la bloc în 2025: Ce intervale prevede legea și ce amenzi riscă locatarii gălăgioși

Orele de liniște în bloc. Foto Getty Images
Orele de liniște în bloc. Foto Getty Images
Ce înseamnă orele de liniște și ce intervale sunt stabilite prin lege Ce sancțiuni sunt aplicate dacă nu se respectă orele de liniște

Respectarea orelor de liniște la bloc rămâne una dintre regulile esențiale ale conviețuirii în mediul urban. Conform Poliției Române, locatarii trebuie să păstreze liniștea între orele 22:00 și 8:00, dar și în intervalul de odihnă de la 13:00 la 14:00. Nerespectarea acestor perioade, în cazuri repetate, poate atrage sancțiuni contravenționale de până la 6.000 de lei.

Prin Legea 61/1991 sunt prevăzute sancțiuni pentru cei care perturbă odihna vecinilor prin zgomote, muzică la intensitate ridicată sau petreceri private, mai ales în intervalele orare destinate liniștii.

Ce înseamnă orele de liniște și ce intervale sunt stabilite prin lege

Legea 61/1991, Articolul 2, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii și liniștii publice incriminează:   

  • tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
  • tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00-8:00 şi 13:00-14:00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora;
  • organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social. (Sursa: Poliția Română)

Ce sancțiuni sunt aplicate dacă nu se respectă orele de liniște

Potrivit Articolul 3 din Legea 61/1991, contravențiile prevăzute la Articolul 2 se sancționează după cum urmează:

  • Punctul 25: Tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă - se poate sancționa cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Potrivit Articolului 5 din aceeași lege, repetarea contravențiilor prevăzute într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte - se poate sancționa cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 50-100 de ore de activități în folosul comunității.

  • Punctul 26: Tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00-8:00 și 13:00-14:00 se poate sancționa cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

Repetarea contravențiilor prevăzute într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte, se sancționează după cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei sau prestarea a 70-120 de ore de activități în folosul comunității.

  • Punctul 27: Organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor - se poate sancționa cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

Repetarea contravențiilor prevăzute într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte, se sancționează după cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei sau prestarea a 100-150 de ore de activități în folosul comunității.

Contravențiile se constată de către primar, împuterniciții acestuia, de către ofițerii sau agenții de poliție ori de către ofițerii, maiștrii militari și subofițerii din jandarmerie, precum și, pentru faptele constatate în zona specifică de competență, de către polițiștii de frontieră.

În cazul contravențiilor pentru care legea prevede sancțiunea amenzii, agentul constatator, odată cu constatarea, aplică și sancțiunea.

