Persoanele cu dizabilități vor primi banii în avans. Anunțul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) va plăti în avans drepturile persoanelor cu dizabilități, iar sumele vor fi virate pe card vineri, 13 februarie, iar plata prin mandat poștal va începe pe 18 februarie.

Potrivit comunicatului de presă al ANPIS, pentru plata acestui beneficiu de asistență socială vor fi virați peste 251 de milioane de lei în conturile bancare ale beneficiarilor.

Totodată, la începutul lunii, pe 6 februarie, ANPIS a efectuat plata în avans a principalelor beneficii de asistență socială aferente lunii ianuarie 2026, pentru peste 3,7 milioane de beneficiari, în valoare totală de peste 1,8 miliarde de lei.

Din aceste fonduri:

peste 1,2 miliarde de lei au fost alocate pentru 3.564.308 beneficiari de alocații de stat pentru copii;

aproximativ 599 de milioane de lei au fost plătite pentru 147.138 de beneficiari de indemnizații pentru creșterea copilului;

peste 58 de milioane de lei au ajuns la 73.196 de beneficiari ai stimulentului de inserție.

Această măsură face parte din eforturile ANPIS de a asigura plata la timp a tuturor drepturilor sociale, atât prin card bancar, cât și prin mandat poștal.

Editor : Ana Petrescu