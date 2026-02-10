Live TV

Pîslaru: Proiecte de apă de 9,68 miliarde euro sunt în derulare. 2,3 milioane de români vor fi racordați la sisteme de epurare

Data publicării:
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Proiecte de apă în valoare de 9,68 miliarde de euro sunt în derulare în România, iar aproximativ 2,3 milioane de persoane vor fi racordate la sisteme de epurare, în timp ce aproape 10.000 de kilometri de rețele de apă și alți 10.000 de kilometri de canalizare vor fi construiți sau modernizați, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Declarațiile au fost făcute marți, la Gala Excelenței în Industria Apei, organizată de Asociația Română a Apei (ARA), scrie Agerpres.

„Am făcut recent o analiză a proiectelor de apă. Sunt în derulare proiecte de apă de 9,68 miliarde de euro, din care circa 4,65 sunt pe fonduri naţionale, iar diferenţa pe fonduri europene. Pe lângă PNRR, noi avem un program dedicat dezvoltării durabile şi apei şi am avut acolo o alocare iniţială de 2,4 miliarde de euro, iar astăzi noi avem contracte deja semnate de 5,6 miliarde de euro. Suntem în acelaşi timp cu proiecte de aproximativ 355 de milioane de euro în evaluare - trei judeţe şi proiecte de peste un miliard în faza de pregătire", a spus ministrul.

Potrivit acestuia, aproximativ patru milioane de persoane vor avea acces îmbunătăţit la apa potabilă.

„Aproximativ patru milioane de persoane vor avea acces îmbunătăţit la apa potabilă, 2,3 milioane de persoane vor fi racordate la sisteme de epurare, aproape 10.000 km de reţele de apă şi tot 10.000 km de reţele de canalizare. Aproape 20.000 km în total de infrastructură modernizată sau nou construită", a precizat Pîslaru.

Asociaţia Română a Apei a organizat, marţi, cea de-a doua Gală a Excelenţei în Industria Apei, un eveniment dedicat recunoaşterii performanţei, inovaţiei şi leadershipului din sectorul apei şi apei uzate din România.

Gala Excelenţei în Industria Apei este ceremonia emblematică a ARA şi reuneşte operatori de apă şi canalizare, lideri din industrie, experţi, furnizori de tehnologie, reprezentanţi ai mediului academic şi ai instituţiilor publice. Evenimentul evidenţiază proiecte şi iniţiative care contribuie la modernizarea infrastructurii, creşterea calităţii serviciilor, sustenabilitate şi rezilienţă climatică. Gala îşi propune să aducă în prim-plan oamenii şi organizaţiile care, prin profesionalism şi responsabilitate, modelează viitorul acestui sector strategic.

Asociaţia Română a Apei, înfiinţată în 1995, este organismul profesional naţional care reprezintă sectorul de apă şi apă uzată din România şi funcţionează ca platformă centrală de dialog, schimb de cunoştinţe şi reprezentare la nivel naţional şi internaţional.

Editor : Ana Petrescu

