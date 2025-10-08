Live TV

Exclusiv Planul primarului interimar al Capitalei pentru reducerea cu 20% a traficului în București. Ce interdicții și amenzi sunt prevăzute

trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Trafic aglomerat în București. Foto: Getty Images
Stelian Bujduveanu a anunțat, miercuri la Digi24, că va propune Consiliului General un interval orar în care mașinilor de gunoi sau cele de aprovizionare să  nu aibă voie să circule pe străzi. Interdicția va fi valabilă între orele 7:00 - 10:00 dimineața și 16:00 - 19:00 după-amiază, atunci când bucureștenii își duc copiii la școală sau merg la muncă, a mai spus primarul interimar al Capitalei care a adăugat că încălcarea regulii va fi amendată cu sume între 3.000 și 5.000 lei.

El a explicat că o astfel de măsură va reduce cu 20% traficul în București.

„Discuțiile pe trafic le-am făcut împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, cu domnul ministru Predoiu. (...) În ceea ce privește traficul am luat această decizie ca să propunem Consiliul General un interval orar în care să scoatem mașini neesențiale din trafic. Am spus-o, pe monitorizări, am discutat-o nenumărate rânduri. Sunt 1,7 milioane de mașini înmatrulate în București, 300.000 zilnic intră pe arterele principale, cifre pe care le avem de la Ministerul Afacerilor Interne. Toate aceste mașini nu încap în acest oraș, n-au cum să încapă. Ca să rezolvăm această problemă trebuie să ne gândim care este prioritatea noastră, a bucureștenilor”, a explicat Stelian Bujduveanu, miercuri la Digi24, întrebat despre măsurile de fluidizare a traficului în Capitală.

„Noi considerăm că prioritatea noastră sunt părinții, copiii care trebuie să ajungă la școli în fiecare dimineață și părinții sau bucureștenii care trebuie să ajungă la muncă dimineața și seara”, a continuat el.

„Și dacă agreăm împreună cu toții că intervalul orar în care se merge la muncă este între 7:00 și 10:00 și între între 16.00 și 19.00 după-amiază, considerăm că în acel interval orar trebuie să scoatem mașinile neesențiale.  Și aici mă refer mașini de ridicat deșeuri. Mașina de gunoi care în fiecare zi, atunci când te grăbești să ajungi la muncă, blochează toată strada până reușești să ieși în bulevardul principal. Pe lângă mașinile de gunoi, avem acele mașini de aprovizionare.

Cred că și dumneavoastră v-ați întâlnit în București zilnic cu câte o dubiță parcată pe prima bandă și întrebare a tuturor bucureștenilor este - «dar fix acum? Nu puteai să vii mai devreme sau mai târziu? Trebuia să blochezi prima bandă de pe Ștefan cel Mare, când milioane de bucureșteni trebuie să ajungă fie la școală, fie la muncă?»”, a mai spus Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a mai afirmat că „decizia va fi una foarte simplă: în acest interval orar, aceste mașini nu vor mai avea voie să circule, pentru că avem această posibilitate, conform conform legii”.

„Știți că noi avem taxe pentru mașinile de tonaj mare în diferite zone”, a precizat primarul interimar al Capitalei.

„În momentul de față vom interzice de tot în acele intervale. Repet 7:00 - 10:00 dimineața, 16:00 - 19:00 după-amiază, iar sancțiunea va fi între 3.000 și 5.000 lei. Sancțiune care va fi aplicată de poliția locală și de către Brigada Rutieră a Poliției Naționale. Trebuie să găsim și, de data asta, Primăria Municipiului București a venit cu o soluție punctuală pentru a rezolva una dintre cele două mari probleme ale orașului - problema traficului.

Închipuiți-vă că, dacă din 1.000.000 de mașini care ar zilnic s-ar plimba acele interval orar, noi am scoate 200.000 înseamnă o ameliorare a traficului de 20%. Și 20% cred că este o cifră foarte mare raportat la probleme pe care-l are Bucureștiul astăzi”, a conchis Bujduveanu.

