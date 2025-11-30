Live TV

Video Prefectul din Prahova, acuzații la adresa Apelor Române: Ne-au asigurat că alimentarea cu apă nu este în pericol

Prefectul din județul Prahova face acuzații dure la adresa companiei Apele Române. Daniel Nicodim susține că instituția a dat asigurări că nu vor exista probleme la alimentarea cu apă în timpul lucrărilor de la barajul Paltinu. 12 localități, dintre care și municipiul Câmpina și orașele Băicoi și Brează au rămas fără apă de vineri seară, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a blocat Stația de Tratare Voila.

„Nu sunt alimentate cu apă 12 localități, printre care și municipiul Câmpina și orașele Băicoi și Breaza. Am convocat o întâlnire cu toți factorii implicați în alimentarea cu apă, din nefericire nu am ajuns la o concluzie clară privind realimentarea cu apă. În baraj, în lac de acumumare s-a întâmplat un cumul de factori. Apele Române au inițiat acțiune de golire a barajului, pentru a putea interveni au nevoie de o cotă foarte redusă a barajului, pentru a putea interveni cu scafandri să repare o bară de scurgere. (...) Ne-au asigurat că alimentarea cu apă nu este în pericol în timp ce se desfășoară aceste lucrări. Și al doilea factor, codul portocaliu care favorizează vărsarea în lac a foarte multor aluviuni. Cu alte cuvinte, în lac e prea multă apă ca scafandrii să intervină să repare această defecțiune și prea puțină ca ea să dilueze aluviunile care vin pe apă. În acest mod, cei care tratează apa nu o pot face”, a declarat Daniel Nicodim la Digi24.

Prefectul susține că soluția venită din partea specialiștilor este reluarea apei abia după 72 de ore de la terminarea codului portocaliu, avertizarea care a expirat abia în acestă dimineață.

„Ieri seară singura soluție la care au ajuns specialiștii, soluție care nu mă mulțumește deloc, este aceea că vor putea relua furnizarea apei la 72 de ore după această ploaie. Codul portocaliu ar trebui să se opreasă astăzi la prânz, dar nu mă mulțumește pentru că e perioadă prea mare de timp. Am solicitat să se găsească și alte soluții”, susține acesta.

De asemenea, prefectul a anunțat că va pune la dispoziție apă menajeră celor din localitățile afectate și că a solicitat operatorului de apă să pună la dispoziție și apă potabilă.

„Am căutat soluții ca să găsim posibilitatea ca oamenii să aibă apă. Evident că am solicitat furnizorului să pună la dispoziție, în conformitate cu lege, apă potabilă localnicilor. Este o încercare mare și pentru acesta, am cerut ajutorul și altor furnizori. Cu ajutorul ISU vom pune la dispoziție apă menajeră prin cisterne”, susține Daniel Nicodim.

Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița vor rămâne fără apă potabilă cel puțin încă trei zile, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a blocat Stația de Tratare Voila. Apele Române estimează că alimentarea nu poate fi reluată mai devreme de 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, în timp ce autoritățile din Câmpina au luat primele măsuri. Toate școlile și grădinițele vor fi închise pe 2 decembrie, apa menajeră este distribuită cu cisterne, iar în oraș au fost amplasate containere cu apă potabilă.

