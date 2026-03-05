Live TV

Galerie Foto Primarul Slatinei, despre casele afectate de alunecări: „Niciun arhitect șef nu ar fi semnat autorizații pentru acea zonă”

Data publicării:
slatina main
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook

Primarul din Slatina Mario de Mezzo a declarat că cele şapte familii evacuate de pe strada Grădişte, aflate în pericol „iminent”, vor fi relocate în containere puse la dispoziţie de Primărie și vor beneficia de ajutorul de urgenţă prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local în astfel de situaţii de calamitate. Edilul a mai spus că alunecarea de teren a fost provocată de factori naturali, printre care pământul acumulat pe versant de-a lungul decadelor, defrișările și cantitățile mari de precipitații din ultimele luni.

„Situația alunecărilor de teren din Slatina, pe scurt. Primul Comitet Local pentru Situații de Urgență pe acest subiect a fost luni, urmat de încă o ședință extraordinară în această dimineață, în care am decis evacuarea celor 7 familii aflate în pericol iminent și relocarea lor în containere puse la dispoziție de primărie. Le acordăm, de asemenea, și ajutorul de urgență prevăzut prin HCL în astfel de situații de calamitate”, a scris Mario de Mezzo, joi pe Facebook.

Primarul din Slatina a subliniat implicarea autorităților locale.

„Situația este monitorizată permanent de colegii de la ISU, poliție, poliția locală, asistență socială și alte structuri din Primărie, cărora le mulțumesc pentru profesionalism. De la mobilizarea rapidă până la gesturi mici, cum ar fi mâncare caldă oferită familiilor afectate, situația este sub control”, a mai scris edilul.

De Mezzo a atras atenția și asupra problemelor de construire din zonă.

Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
Foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Facebook
„E important de menționat că niciuna dintre locuințele afectate nu a fost construită cu autorizație de construire, unele dintre ele nu au nici măcar fundație. De altfel, niciun arhitect șef nu ar fi semnat autorizații pentru acea zonă, având în vedere proximitatea dealului și pericolul iminent”, a avertizat el.

Citește și: Scandal la Slatina după alunecarea de teren care a afectat mai multe locuințe: o casă s-a prăbușit. Localnicii acuză Primăria

El a mai comentat asupra contextului și cauzelor naturale ale alunecării de teren.

„Alunecarea de teren are cauze naturale, pornind de la pământul cărat din versant decenii la rând, vegetația tăiată și dinamica naturii, cantitatea uriașă de precipitații din ultimele luni. Sigur, într-un județ capturat în care oricine poate spune orice pentru suma corectă, nu ar trebui să ne mai mire nimic”, a mai relatat acesta.

Primarul din Slatina a încheiat mesajul cu un apel la solidaritate.

„Monitorizăm în continuare situația, așa cum o facem din cursul zilei de luni, și oferim tot sprijinul familiilor afectate. În astfel de momente, mai mult decât oricând, dovedesc ce am spus încă din campanie: o comunitate puternică nu lasă pe nimeni în urmă”, a conchis De Mezzo.

