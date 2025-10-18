Live TV

Raportul Corpului de Control la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat constant

Corpul de Control al premierului a finalizat verificările la SALROM și Apele Române efectuate în urma inundării salinei în această vară. Concluziile arată că riscul de inundare a spațiilor subterane a fost subevaluat și considerat, în mod constant, ca nefiind un pericol iminent de către SALROM. Mai mult decât atât, în urma verificărilor s-a ajuns la concluzia că măsurile luate anterior au fost unele mici, fără intervenții care să prevină o inundație, iar programele anuale de exploatarea erau aprobate formal, fără să se baze pe reguli clare.

Concluziile arată că SALROM (Societatea Națională a Sării) a subevaluat constant riscul de inundare a salinei Praid, iar măsurile luate pentru protecția zăcământului nu au avut la bază o strategie clară pentru protejarea acestora.

„Riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent. În consecință, planificarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenței de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spațiilor subterane exploatate și a echipamentelor utilizate”, se arată în comunicatul Guvernului.

Mai mult decât atât, Corpul de Control arată că măsurile luate de SALROM nu au avut ca scop eliminarea riscului de inundare, ci au fost doar lucrări de întreținere cu efecte de scurtă durată.

„Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, fiind constituite, în principal, din lucrări de întreținere cu efecte de scurtă durată sau de intervenție în regim de urgență în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă și lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiții) pentru asigurarea protecției pe termen lung a salinei”, arată sursa citată.

În ceea ce privește programele anuale de explotoare, acestea erau aprobate formal, fără să se bazeze pe tehnici clare. Corpul de control mai arată că nu există reguli tehnice clare în baza cărora să fie sancționați cei care nu protejează cum trebuie zăcământul de sare. Din cauza asta, autoritățile nu au avut cum să-i tragă la răspundere pe cei vinovați.

„De asemenea, avizarea programelor anuale de exploatare la nivelul Sucursalei Salina Praid a fost caracterizată de formalism, cu atât mai mult cu cât măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadru normativ tehnic de referință. Lipsa normelor tehnice de referință a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciție instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancțiunea inacțiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce privește protecția zăcământului la nivelul SNS SA”, precizează Guvernul.

