Reacția clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici

Reprezentanții clinicii stomatologice unde o fetiță de doi ani a murit după anestezie intravenoasă au transmis că sunt „profund șocați și devastați de tragicul incident”. Ei au adăugat că, în cei 11 ani de activitate, au realizat fără probleme 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă. Fondatoarea clinicilor Crystal Dental Clinic, dr. Sorina Blaj, anunța pe 15 octombrie 2025 că a deschis o nouă clinică stomatologică pentru sedare profundă, investiția fiind de peste 1 milion de euro.

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”, precizează reprezentanții Crystal Dental Clinic, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

În cei 11 ani de activitate, au realizat 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă și în tot acest timp nu au avut un incident similar, au adăugat reprezentanții cabinetului stomatologic.

„Acest eveniment neașteptat ne-a cutremurat întreaga echipă și ne-a amintit de fragilitatea vieții, în special a celor mai vulnerabili dintre noi”, a completat sursa citată.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe și gândurile noastre calde familiei îndurerate. Suntem alături de ei în această clipă de neimaginate durere și ne angajăm să oferim tot sprijinul necesar. Inimile noastre sunt cu voi, iar rugăciunile noastre – pentru liniștea sufletului micuței plecate prea devreme”, au mai spus reprezentanții clinicii respective.

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit, după o anestezie intravenoasă. Și Colegiul Medicilor va face o anchetă în acest caz.

Tatăl fetiței de doi ani care a murit într-un cabinet stomatologic din București a făcut primele declarații. Părintele a declarat că fetița trebuia să facă două tratamente de canal, iar analizele acesteia indicau valori de șase ori mai mari la ficat. El a adăugat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, însă i-a fost spus să se prezinte la intervenţie.

Cine deține clinica stomatologică

Fondatoarea clinicilor Crystal Dental Clinic este dr. Sorina Blaj și pe 15 octombrie anunța că a deschis clinica stomatologică, pe sedare profundă, cu o investiție de peste 1 milion de euro, scrie StartupCafe.ro.

Sorina Blaj a adăugat, în comunicatul de presă, că noul ei centru specializat în sedare profundă, „botezat” sugestiv Crystal Dental Dreamzzz, „schimbă complet abordarea în stomatologia locală și europeană”.

„Nevoia pentru această metodă este tot mai mare deoarece în numeroase cazuri sedarea profundă este esențială pentru desfășurarea actului medical în condiții de siguranță pentru pacient și pentru rezolvarea completă a problemelor dentare. Acum, prin deschiderea unui centru specializat în sedare profundă, se schimbă complet abordarea în stomatologia locală și europeană, iar Bucureștiul se remarcă pe harta inovației medicale internaționale și devine un model de bune practici.

Totodată, am gândit acest proiect ca pe un loc în care pacienții primesc tratamente fără frică, în cele mai sigure condiții, dar și ca pe o platformă de colaborare internațională, unde medici din România și din alte țări pot lucra împreună, împărtășind experiență și cunoașter”, a afirmat Sorina Blaj.

Firma Crystal Dental Clinic a anunțat că, la noua sa clinică, „medici din România și alte țări din Europa pot trata în București pacienți care necesită sedare profundă, într-un mediu sigur, complet echipat și aliniat standardelor europene de excelență”.

Clinica - precizează compania - este dotată „cu tehnologii avansate pentru tratamente chirurgicale complexe” și vizează „parteneriate strategice cu clinici stomatologice din țară și din străinătate”.

Unitatea medicală dispune de 5 cabinete „complet digitalizate”, o echipă multidisciplinară formată din peste 20 medici și personal auxiliar, precum și „monitorizare vitală completă la standarde internaționale”,potrivit companiei.

Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, firma Crystal Dental Clinic SRL, din București, a obținut venituri totale de 21,47 milioane de lei și profit de 2,13 milioane de lei. Compania este deținută în totalitate de doctorul stomatolog Sorina Blaj, conform datelor de pe Termene.ro.

