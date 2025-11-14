Ministrul Sănătății anunță mai multe controale la clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani a murit după anestezie

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la cabinetul stomatologic din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit, după o anestezie intravenoasă. Și Colegiul Medicilor va face o anchetă în acest caz.

„Mi-e greu în momentul de faţă să vă spun cu exactitate ce s-a întâmplat acolo, ştiu că este vorba despre o intervenţie din zona stomatologică, cu anestezie generală prin procedură intravenoasă. Am discutat cu Corpul meu de Control şi cu Inspecţia Sanitară de Stat, care mâine (vineri - n.r.) vor verifica din punct de vedere administrativ dacă această clinică respecta toate protocoalele şi toate normativele în vigoare pentru astfel de intervenţii medicale sub anestezie generală. Şi sigur că, din punctul de vedere al conduitei terapeutice şi al modului în care a fost abordat medical pacientul, Colegiul Medicilor se va pronunţa”, a declarat Alexandru Rogobete, la Antena 3, scrie News.ro.

„Aşa cum bine cunoaşteţi, Ministerul Sănătăţii nu poate şi nu se poate pronunţa decât pe acţiuni administrative”, a continuat ministrul Sănătății.

„Am discutat cu doamna profesor Poiană, cu preşedinta Colegiului Medicilor, care va deschide, în paralel, o anchetă disciplinară cu privire la conduita terapeutică şi vom putea avea o concluzie clară cu ce s-a întâmplat în acest cabinet după examenul medico-legal, după ancheta pe care o voi face eu, administrativ, şi, respectiv, după ancheta Colegiului Medicilor”, a adăugat Rogobete.

Rogobete: „Mi-e greu să speculez și să am o părere medicală”

El a menţionat că a primit informaţii că „anumite analize medicale ale pacientei erau în afara intervalului de referinţă”, dar a subliniat că este foarte important ce parametrii din analize erau în afara intervalului de referinţă.

„Nu am această informaţie concret, cu valori cu tot. Există, sigur, anumiţi parametri, anumiţi biomarkeri, care, chiar dacă nu sunt în intervalul de referinţă, nu interacţionează cu anestezia generală şi cu anestezicele. Din acest motiv, vă spun că mi-este greu să speculez şi să am o părere medicală. Însă, aşteptăm mâine să vedem datele mai exacte şi sigur că atunci vom putea contura o concluzie cât mai clară cu ce s-a întâmplat”, a mai precizat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a atras atenţia că orice intervenţie chirurgicală şi orice anestezie generală pot avea „şi anumite efecte secundare în anumite circumstanţe”.

El a menţionat că nu a mai primit sesizări cu privire la această clinică privată.

Ce spun reprezentații cabinetului stomatologic

„Suntem profund şocaţi şi devastaţi de tragicul incident petrecut astăzi (joi - n.r.) în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuţa a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”, a transmis clinica stomatologică, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în ultimii peste 11 ani de activitate, clinica „a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeaşi echipă dedicată şi calificată, fără niciun incident anterior”.

Reprezentanţii clinicii au menţionat că vor coopera cu autorităţile competente în cadrul oricăror investigaţii pentru a elucida circumstanţele evenimentului.

Tatăl copilei de doi ani care a murit într-un cabinet stomatologic din București a făcut primele declarații. Părintele a declarat că fetița trebuia să facă două tratamente de canal, iar analizele acesteia indicau valori de șase ori mai mari la ficat.

El a adăugat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, însă i-a fost spus să se prezinte la intervenţie.

Editor : Ana Petrescu