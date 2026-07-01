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Video Restricții pe DN1, în București: risc de prăbușire a unui stâlp de iluminat. Trafic afectat pe Pasarela Ikea

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stalp DN1
Captură foto Digi24
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Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat restricții temporare de trafic pe DN1, în București, pentru prevenirea unui posibil risc de prăbușire a unui stâlp de iluminat public și pentru a permite intervenția echipajelor IGSU.

Astfel, circulația este restricționată în totalitate pe Pasarela Ikea, pe sensul de ieșire din Capitală, iar pe sensul de intrare în București se circulă cu restricții pe benzile doi și trei.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită, să păstreze distanța de siguranță în trafic și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți la fața locului.

Editor : Ana Petrescu

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