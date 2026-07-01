Video Restricții pe DN1, în București: risc de prăbușire a unui stâlp de iluminat. Trafic afectat pe Pasarela Ikea Data publicării: 01.07.2026 20:36 Captură foto Digi24 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat restricții temporare de trafic pe DN1, în București, pentru prevenirea unui posibil risc de prăbușire a unui stâlp de iluminat public și pentru a permite intervenția echipajelor IGSU. Sediul Trezoreriei Municipiului București, inundat în urma furtunii. Dosare, calculatoare și echipamente, afectate de apa infiltrată Caz șocant în Vrancea: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care nu a intervenit. Părinții au fost arestați Andrei Caramitru, despre riscul ca România să fie retrogradată la „junk”: „Am intra într-un dezastru în trei-patru săptămâni” „Este nevoie de un acord politic”. Cristian Păun, mesaj pentru politicieni: „Agențiile de rating vor garanții că România face reforme” Un bărbat din Brașov a fost arestat după ce și-a bătut partenera. Incidentul, filmat de un localnic Soluția lui Ciprian Ciucu pentru a limita riscurile de inundație în București: „Avem deja un plan și soluții pentru finanțare” Incendiu la metrou după furtună: stația Universitate, blocată. Călătorii au fost evacuați Ciprian Ciucu, despre acuzaţiile DNA: Nu am nimic de ascuns, pentru că ştiu că nu am luat mită Astfel, circulația este restricționată în totalitate pe Pasarela Ikea, pe sensul de ieșire din Capitală, iar pe sensul de intrare în București se circulă cu restricții pe benzile doi și trei.Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită, să păstreze distanța de siguranță în trafic și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți la fața locului. Editor : Ana Petrescu Etichete: dn1 stalp brigada rutiera risc prabusire stalp pasarela ikea Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al... 3 Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan 4 „Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare... 5 Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...