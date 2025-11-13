Live TV

REZULTATE LOTO - Joi, 13 noiembrie 2025: Peste 7,49 milioane de euro sunt în joc la Joker. Fond suplimentat la 6/49

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 13 noiembrie:  Fond de câștiguri, suplimentat la 6/49

Joi, 13 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 9 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 36.200 de câștiguri în valoare totală de peste 52,27 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 13 noiembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

Fond de câștiguri, suplimentat la 6/49

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 9 noiembrie, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei pentru tragerea din data de 13 noiembrie.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4 milioane de lei (peste 787.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,13 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 110.200 de lei (peste 21.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.100 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 41.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 52.000 de lei. 

Marele premiu la 6/49, câștigat la tragerile de duminică

La tragerea Noroc de duminică, 9 noiembrie, la categoria a III-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 60.352,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Sibiu.

La tragerea Joker de duminică, 9 noiembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 241.000,91 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Dej.

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei (peste 9,66 milioane  de euro).

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro și a fost completat cu o singură variantă la Loto 6/49 și o variantă Noroc. Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Citiți și:
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel mai mare premiu din istoria Loteriei

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în...
alexandru munteanu (1)
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, sosește în România, în prima...
Registrul Unic al Transparenţei Intereselor
Guvernul a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, după...
Mini-racheta europeană Mark 1. Foto: Frankenburg Technologies
Mark 1, racheta europeană cât o baghetă, concepută pentru a distruge...
Ultimele știri
Distracție periculoasă la Cluj-Napoca: un tânăr șofer, filmat în timp drifturi la miezul nopții
Macron anunță investiții uriașe pentru apărarea Franței: „Războiul de mâine va începe în spațiu”
Un microbuz s-a răsturnat pe DN 3, în județul Constanța. Cinci oameni au ajuns la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bile de la loto
Loto 6/49: Marele premiu de aproape 10 milioane de euro are un câștigător. Care este biletul norocos
bile loto
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - duminică, 9 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - joi, 6 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc
bile de la loto
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 30 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Când ai nevoie de autorizaţie pentru închiderea unui balcon? Puţini ştiu ce scrie în lege
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
Ungaria elimină vârsta de pensionare. Când poți ieși la pensie în România, în funcție de anul nașterii?
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...