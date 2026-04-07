Senatul a adoptat un proiect prin care fermierii pot cere demolarea construcțiilor ilegale și accesa fonduri PAC pentru modernizare

Senatul a adoptat, marți, un proiect de lege care le permite fermierilor poti iniția proceduri juridice de demolare a locuințelor construite ilegal în jurul fermelor, cu scopul prevenirii disconfortului și riscurilor sanitare și să acceseze fonduri europene, prin Planul strategic PAC 2023-2027, pentru modernizarea și restructurarea fermelor agricole.

Proiectul modifică Legea 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole și vine să clarifice situațiile în care fermele sunt afectate de construcții neautorizate sau autorizate fără respectarea zonelor de protecție sanitară.

„Deținătorii de exploatații agricole care funcționează legal și în perimetrul cărora s-au construit locuințe sau alte obiective socio-economice fără respectarea prevederilor legale vor putea iniția proceduri judiciare pentru demolarea acestora, cu scopul exclusiv de a preveni disconfortul și riscurile sanitare”, prevede proiectul.

Propunerea legislativă mai permite accesarea de fonduri structurale prin Planul strategic PAC 2023-2027, pentru modernizarea și restructurarea fermelor comerciale sau familiale, atât în intravilan, cât și în extravilan. Vor beneficia fermele de cabaline, ovine și caprine, taurine la îngrășat, vaci de lapte, păsări, porci, centre de colectare și procesare a produselor de origine animală, abatoare, incubații și alte unități similare, precum și construcțiile și amenajările anexe.

Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, în prezent fermierii se confruntă adesea cu solicitări de reducere sau încetare a activității din cauza principiului „primul venit”, autoritățile locale emitând autorizații pentru locuințe fără a respecta zonele de protecție ale fermelor existente.

De asemenea, sunt semnalate cazuri în care construcțiile agricole de la granița județelor vecine nu sunt luate în calcul.

Senatul a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, iar Camera Deputaților va da votul decizional.

