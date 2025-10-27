Sindicaliştii din administraţie anunţă proteste în ziua când la Guvern se discută salariul minim: Nu mai acceptăm austeritatea

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunță proteste miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului, nemulţumită de posibila îngheţare a salariului minim pentru 2026. „Nu mai acceptăm austeritatea”, avertizează sindicaliştii.

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunţă proteste în faţa Guvernului, miercuri, 29 octombrie, de la ora 11.00, în ziua în care, potrivit sindicaliştilor, are loc şedinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) la Palatul Victoria, în care „cel mai important subiect de pe ordinea de zi” vizează stabilirea salariului minim brut pe ţară, începând cu 1 ianuarie 2026.

„Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie militează pentru majorarea venitului minim de anul viitor! NU suntem de acord cu îngheţarea salariului minim pentru aproape două milioane de lucrători! O astfel de hotărâre ar fi nedreaptă social, eronată economic şi chiar ilegală. Paradoxal, Guvernul României a stabilit decizia CNTDS tocmai în ziua în care FNSA, alături de federaţii şi confederaţii sindicale, participă în Piaţa Victoriei la un protest de amploare! Oare de ce? Le e teamă?”, afirmă FNSA. Federaţia anunţă că protestul are loc miercuri, 29 octombrie, începând cu ora 11.00, în Piaţa Victoriei, din Capitală.

„Guvernul României anunţă tăieri de zeci de mii de posturi şi reduceri salariale, în timp ce cei aflaţi la putere nu simt nicio tăiere. Aceste măsuri nu rezolvă deficitul bugetar, ci blochează administraţia şi lovesc direct în oameni. Datele vorbesc de la sine: 34.000 de posturi tăiate din administraţia locală + 6.000 posturi de demnitari/consilieri. 40% dintre funcţionari se vor pensiona oricum în următorii 10 ani pentru că vor îndeplini condiţiile. Guvernul taie încă 20% dintr-un sistem deja subdimensionat! Aceasta nu este reformă – este o amputare forţată a capacităţii administrative!”, mai spun sindicaliştii din administraţie.

Discuțiile liderilor sindicali cu Ilie Bolojan

La mijlocul lunii septembrie, liderii sindicali din administraţie s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, după ce au protestat în Piaţa Victoriei şi apoi au pornit în marş spre Palatul Parlamentului, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate şi ameninţând cu greva generală.

La întâlnire, Ilie Bolojan a amintit „provocările financiare cu care se confruntă România”, insistând asupra necesităţii unei planificări corecte a personalului din administraţie şi a unui management responsabil al resurselor publice. Premierul a precizat că orice măsuri de reorganizare trebuie să respecte criterii transparente şi să asigure continuitatea serviciilor publice.

„Nu mai putem continua ca până acum. Realităţile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari. Putem face schimbările din administraţie într-un mod planificat, în dialog cu autorităţile, astfel încât cei care rămân să fie plătiţi decent, respectaţi şi să îşi facă treaba. Oamenii vor înţelege că există o legătură între nivelul impozitelor pe care le plătesc şi calitatea serviciilor oferite de primărie. Susţin autonomia locală, dar în măsura resurselor pe care le are ţara”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Citește și Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite pentru a acoperi salarii nejustificate

Premierul a lăsat deschisă posibilitatea continuării consultărilor cu partenerii sociali, subliniind importanţa colaborării pentru o reformă administrativă echilibrată şi sustenabilă.

Mesajul Blocului Național Sindical pentru Guvernul Bolojan

Și Blocul Național Sindical atrage atenția asupra necesității și obligației legale de majorare a salarialului minim pe economie de la 1 ianuarie 2026.

„Ne punem întrebarea de unde izvorăște atât de multă ostilitate în discursurile publice ale politicienilor prin care anunță că se împotrivesc protejării nivelului de trai al populației aflată la limita subzistenței, care este îndreptățită legal la majorarea salariului minim”, au transmis sindicaliștii, luni, într-un comunicat de presă.

„Actualul Guvern consideră că își dorește înghețarea salariului minim în condițiile unor șocuri inflaționiste. Ceea ce înseamnă că în termeni reali puterea de cumpărare a salariului minim va fi decimată în 2026 în urma politicilor inflaționiste. Practic puterea de cumpărare a salariului minim la sfârșitul anului 2026 ar putea fi sub cea de la finalul anului 2024”, mai spun ei.

BNS atrage atenția că pe lângă măsurile ,,de reformă” luate până acum, în fapt austeritate în exces (populație sărăcită pentru a îi răsplăti pe cei cu privilegii speciale) dar și prin măsurile anunțate, care privesc concedieri și restructurări nefundamentate, adăugarea deciziei de înghețare a salariului minim ar trebui să dea de gândit liderilor partidelor proeuropene.

Editor : M.I.