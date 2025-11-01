Digi24 a intrat în posesia unui memoriu care descrie situația critică în tratamentul marilor arși în România. Documentul este semnat de medicul de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, fost coordonator al compartimentului de arși, cercetat pentru ucidere din culpă pentru că nu ar fi văzut arsurile de pe spatele unui pacient, iar la câteva zile acesta a murit.

În urmă cu doar câteva zile, medicul a fost reținut 24 de ore, dar informațiile pe care le-a transmis luna aceasta rămân de interes public.

Acest memoriu a fost transmis către managerul Spitalului „Bagdasar-Arseni” și către Ministerul Sănătății pe data de 20 octombrie. Este semnalat faptul că acest compartiment de arși, deși are șase paturi, sunt tratați câte 12 pacienți, adică peste capacitatea legală.

Acest lucru este periculos pentru pacienți, dar și pentru medici, pentru că este personal insuficient, nu există destule surse de finanțare și toate aceste lucruri sunt transmise pentru a fi rezolvate.

De asemenea, coordonatorul acestui centru cere ca acest compartiment de arși să fie extins și cere să fie suplimentat cu trei paturi de terapie intensivă și trei paturi postcritice, de asemenea o sală suplimentară de operații și reconfigurarea circuitelor.

În memoriu mai este menționat faptul că situația s-a înrăutățit după ce centrul de arși de la Spitalul Floreasca a fost închis, deoarece și acets funcționa neconform, fără să respecte normele europene.

După ce managerul a văzut acest memoriu și în urma unei discuții cu ministrul sănătății, au fost alocați bani 494.000 lei, însă aceste probleme de personal și structură nu au fost rezolvate.

Editor : Ana Petrescu