Soluția inedită a arhitecților pentru traficul din București

Bucureştiul este unul dintre cele mai sigure oraşe europene, dar cu toate acestea are probleme pe care alte capitale le-au rezolvat de decenii: nu are destule benzi speciale pentru autobuze şi nici suficient spaţiu pentru locuitorii săi. Toate neajunsurile apar şi în raportul pe acest an întocmit de Ordinul Arhitecţilor din România.

Bucureştiul are unul dintre cele mai „periclitate centre istorice din lume”, potrivit unui raport din 2016 Worlds Monuments Fund. Astăzi, Bucureştiul nu are un arhitect şef care să-i descâlcească problemele. Arhitecţii cred că e nevoie de măsuri radicale.

Ştefan Dumitraşcu, arhitect şef Sector 3: Oprirea tuturor hemoragiilor din oraş! Desfinţarea clădirilor istorice, asfaltarea în neştire a parcurilor, puneri în posesie unde vrei şi unde nu vrei, traficul... trebuie tăiate! Trebuie intervenit direct şi fără niciun fel de ezitare. Cu toate riscurile.

Ştefan Dumitraşcu, arhitect şef Sector 3: Nimeni nu va îndrăzni să intre pe banda rezervată transportului în comun, în momentul în care riscă să se trezească cu un autobuz care îi vine-n faţă. Acest lucru este deja aplicat în multe capitale. O soluţie care va degreva cu cel puţin o treime traficul în Bucureşti.

Oraşul are deja exemple care fac reţeta funcţională: pe bulevardul Elisabeta, dinspre parcul Operei spre Universitate, precum şi pe bulevardul Dacia, dinspre Piaţa Gemeni către ASE.

Arhitecţii atrag atenţia şi asupra capacităţii culturale reduse a Capitalei. Compară oraşul cu Budapesta şi Praga. Şi concluzionează sec: Bucureştiul are doar 24 de teatre, în timp ce Budapesta are 101, iar Praga 97. În plus, centrul istoric, locul colindat de peste trei milioane de turişti anual, are străzi transformate ilegal în... parcări, chiar dacă este o zonă strict pietonală.

Cu asemenea peisaje, cu clădiri de patrimoniu ruinate, cu teatre şi cinematografe închise din cauza spaţiilor nesigure, Capitala are nevoie de resuscitare. Primăria Generală tocmai a modificat regulile în centrul istoric, dar şi amenzile pentru cei care-şi lasă clădirile în voia sorţii.

Gabriela Firea, primarul General al Capitalei: Amenzi drastice. Acest gest de amendă drastică, lunar, lunar, câte 50 de milioane de lei vechi, poate se-nţelege că nu putem să stăm la nesfârşit cu aceste clădiri în Centrul Capitalei.

Ordinul Arhitecţilor atrage atenţia că Bucureştiul se dezvoltă pe baza unui Plan Urbanistic General expirat de 18 ani. Comparativ cu Budapesta şi Praga, spaţiul de locuinţe creşte, iar calitatea locuirii scade.

Ca exemplu, un bucureştean are la dispoziţie o medie de 129 metri pătraţi, în vreme ce un praghez,. 391 de metri pătraţi. Acest factor, şi restul problemelor civice, cauzează disconfort social.

Raportul arhitecţilor bucureşteni prezintă şi o latură pozitivă a Capitalei: este una dintre cele mai sigure metropole europene. Are 24 de infracţiuni la mia de locuitori. Prin comparaţie, Budapesta are 60 de infracţiuni la mia de locuitori.