Turcan, despre planul Guvernului de a reduce numărul muncitorilor străini: „O măsură populistă, împotriva mediului de afaceri”

Raluca Turcan a criticat intenția Guvernului de a reduce contingentul de muncitori străini în 2026. Fosta ministră a Muncii a declarat că măsura ar fi „o lovitură dată exact acelor firme care încă mai produc și plătesc taxe”, în condițiile în care companiile românești au nevoie acută de forță de muncă, iar unele dintre ele se pregătesc să își mute activitatea în alte state.

Reacția deputatei PNL vine în contextul în care, la ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie a fost stabilit ca Guvernul să elibereze, anul viitor, cel mult 90.000 de permise de muncă pentru muncitorii străini, cu 10.000 mai puțin decât în 2025. Ministrul Muncii Petre Florin Manole a explicat, pentru Digi24, cu privire la acest subiect că urmează un val de disponibilizări și e nevoie de locuri de muncă pentru românii care rămân șomeri.

„Reducerea contingentului de muncitori străini cu argumentul că astfel se eliberează locuri pentru persoanele concediate din sectorul public va genera la început amuzament, iar ulterior dezamăgire. Nu îmi pot imagina cum o persoană care ar câștiga 7.500 de lei sau mai mult într-o companie de stat, se va angaja să lucreze în ferme de animale, în menaj, în confecții sau în livrare de mâncare pentru salariul minim pe economie.

Companiile românești au o nevoie acută de forță de muncă. Unele companii românești se pregătesc să își mute activitatea în alte țări, pentru că nu mai pot aduce din afară forța de muncă ieftină necesară. Economia nu se reconfigurează prin decizii politice hazardate. Este limpede și vizibil că anumite domenii au început să fie populate de cetățeni străini tocmai pentru că acestea nu au mai fost atractive pentru români. Din perspectiva salariilor sau a domeniilor de activitate”, a scris Turcan, luni pe Facebook.

„În loc să asculte mediul de afaceri, pare că se preferă o măsură populistă”

Ea a reamintit că patronatele au cerut Executivullui să fie mărit contingentul de muncitori străini la 150.000 pentru anul viitor, ca să acopere deficitul real de forță de muncă în economie.

„Mai mult, patronatele au cerut - și pe bună dreptate –majorarea contingentului de muncitori străini la 150.000 pentru anul 2026, tocmai pentru a acoperi deficitul real de forță de muncă din economie. În loc să asculte mediul de afaceri, pare că se preferă o măsură populistă, care va genera blocaje în sectoare vitale. Această abordare nu e una pro-business. Reducerea contingentului de muncitori străini e o lovitură dată exact acelor firme care încă mai produc și plătesc taxe”, a completat ea.

Deputata PNL a mai spus că nu poate să priceapă „de ce nu înțelegem să ascultăm odată și mediul de afaceri, să facem politici bune și pentru ei pentru că asta înseamnă mai multe locuri de muncă, mai bine plătite, nu doar prosperitatea celor care dețin afacerile – așa cum auzim uneori”.

„Așa funcționează capitalismul și economia de piață, iar România are nevoie de o strategie deșteaptă a muncii, nu de gesturi de imagine care nu vor produce niciodată rezultatele așteptate”, a conchis Turcan.

Editor : Ana Petrescu