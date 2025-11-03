Live TV

Turcan, despre planul Guvernului de a reduce numărul muncitorilor străini: „O măsură populistă, împotriva mediului de afaceri”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT COMISII - LEGEA BUGETULUI DE STAT -
Raluca Turcan. Inquam Photos / George Călin
Din articol
„În loc să asculte mediul de afaceri, pare că se preferă o măsură populistă”

Raluca Turcan a criticat intenția Guvernului de a reduce contingentul de muncitori străini în 2026. Fosta ministră a Muncii a declarat că măsura ar fi „o lovitură dată exact acelor firme care încă mai produc și plătesc taxe”, în condițiile în care companiile românești au nevoie acută de forță de muncă, iar unele dintre ele se pregătesc să își mute activitatea în alte state.

Reacția deputatei PNL vine în contextul în care, la ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie a fost stabilit ca Guvernul să elibereze, anul viitor, cel mult 90.000 de permise de muncă pentru muncitorii străini, cu 10.000 mai puțin decât în 2025. Ministrul Muncii Petre Florin Manole a explicat, pentru Digi24, cu privire la acest subiect că urmează un val de disponibilizări și e nevoie de locuri de muncă pentru românii care rămân șomeri.

„Reducerea contingentului de muncitori străini cu argumentul că astfel se eliberează locuri pentru persoanele concediate din sectorul public va genera la început amuzament, iar ulterior dezamăgire. Nu îmi pot imagina cum o persoană care ar câștiga 7.500 de lei sau mai mult într-o companie de stat, se va angaja să lucreze în ferme de animale, în menaj, în confecții sau în livrare de mâncare pentru salariul minim pe economie.

Companiile românești au o nevoie acută de forță de muncă. Unele companii românești se pregătesc să își mute activitatea în alte țări, pentru că nu mai pot aduce din afară forța de muncă ieftină necesară. Economia nu se reconfigurează prin decizii politice hazardate. Este limpede și vizibil că anumite domenii au început să fie populate de cetățeni străini tocmai pentru că acestea nu au mai fost atractive pentru români. Din perspectiva salariilor sau a domeniilor de activitate”, a scris Turcan, luni pe Facebook.

„În loc să asculte mediul de afaceri, pare că se preferă o măsură populistă”

Ea a reamintit că patronatele au cerut Executivullui să fie mărit contingentul de muncitori străini la 150.000 pentru anul viitor, ca să acopere deficitul real de forță de muncă în economie.

„Mai mult, patronatele au cerut - și pe bună dreptate –majorarea contingentului de muncitori străini la 150.000 pentru anul 2026, tocmai pentru a acoperi deficitul real de forță de muncă din economie. În loc să asculte mediul de afaceri, pare că se preferă o măsură populistă, care va genera blocaje în sectoare vitale. Această abordare nu e una pro-business. Reducerea contingentului de muncitori străini e o lovitură dată exact acelor firme care încă mai produc și plătesc taxe”, a completat ea.

Deputata PNL a mai spus că nu poate să priceapă „de ce nu înțelegem să ascultăm odată și mediul de afaceri, să facem politici bune și pentru ei pentru că asta înseamnă mai multe locuri de muncă, mai bine plătite, nu doar prosperitatea celor care dețin afacerile – așa cum auzim uneori”.

„Așa funcționează capitalismul și economia de piață, iar România are nevoie de o strategie deșteaptă a muncii, nu de gesturi de imagine care nu vor produce niciodată rezultatele așteptate”, a conchis Turcan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
dominic fritz sustine un discurs
3
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
4
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
”Gratis”. Gigi Becali a adus în România tratamentul pentru 800 de persoane: ”Am plătit sute de mii de euro”
Digi Sport
”Gratis”. Gigi Becali a adus în România tratamentul pentru 800 de persoane: ”Am plătit sute de mii de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rafinaria petrotel lukoil
Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Există...
ludovic orban digi24
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații...
Torre dei Conti-roma-prabusire
MAE: Doi români, afectați de prăbușirea unui turn medieval din...
mosteanu
România cumpără 18 aeronave F-16 de la Olanda cu un preţ simbolic de...
Ultimele știri
Luminița Odobescu a fost numită consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului
OMS cere măsuri urgente pentru finanțarea sănătății. Sistemele medicale din zeci de țări sunt în pericol
Vânătorul de mine cumpărat de România de la Marina Regală Britanică a ajuns în portul militar Constanța
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
radu miruta
Radu Miruță: Guvernul analizează toate ofertele pentru drone, armament și salvarea șantierului naval Mangalia, prin programul SAFE
mircea abrudean
Șeful Senatului critică chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament: „Un semnal foarte prost din perspectiva stabilităţii României”
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
Tensiuni în Coaliție privind chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament. Fenechiu: E neprietenoasă. Câciu: Nu avea agenda publică
planseu piata unirii
Posibil blocaj la lucrările de la planșeul Unirii din București, după 5 luni. Guvernul are facturi restante de 135 de milioane de lei
photo-collage.png - 2025-09-03T184236.171
Nicușor Dan, în hohote de râs, din cauza lui Călin Georgescu. „Nu trebuie să ne lansăm în speculații”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să vă spun ceva…”
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
De la „Mesia” la „impostor”. De câte ori a fost rostit numele lui Călin Georgescu în Parlamentul României...
Adevărul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Playtech
Trebuie să ștergi condensul de pe geamuri? Experții explică cum este bine să procedezi
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație...
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Newsweek
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani?
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”