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Video Vacanța la mare, tot mai scumpă. Trucuri prin care pot fi reduse cheltuielile

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Șezlonguri pe plajă.
Foto: GettyImages
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Vacanța de vară pe litoral este tot mai costisitoare pentru mulți români, în contextul în care au crescut prețurile la cazare, transport, mâncare și activitățile de agrement. Totuși, alegerea perioadei potrivite și o planificare atentă a bugetului pot reduce semnificativ costurile concediului.

Unul dintre cele mai importante criterii este perioada în care este programată vacanța. Potrivit datelor Eurostat, aproape o treime dintre nopțile turistice din Uniunea Europeană sunt înregistrate în lunile iulie și august. În regiunea Sud-Est a României, care include litoralul, 66% dintre înnoptările anuale sunt concentrate în aceste două luni, când și tarifele sunt cele mai ridicate.

Alegerea unor luni precum mai, iunie sau septembrie poate însemna economii importante, atât la cazare, cât și la alte servicii turistice.

Înainte de rezervare, turiștii ar trebui să compare costul total al vacanței, nu doar prețul camerei. O unitate de cazare mai ieftină poate genera cheltuieli mai mari cu transportul, mesele sau accesul la principalele atracții.

Rezervările făcute din timp pot fi mai avantajoase pentru cei care au deja stabilite perioada și destinația concediului. În schimb, ofertele de tip „last minute” sunt potrivite în special pentru turiștii flexibili, care își pot modifica planurile în funcție de prețurile disponibile.

Cheltuielile cu mâncarea pot reprezenta o parte importantă din bugetul unei vacanțe. O cazare dotată cu frigider sau bucătărie poate reduce costurile, evitând cumpărarea zilnică a meselor și gustărilor din apropierea plajei.

De asemenea, este recomandată stabilirea unui buget pentru cheltuielile de pe plajă și pentru activitățile de agrement. Șezlongurile, băuturile, înghețata, plimbările pe mare sau accesul în parcuri acvatice pot părea cheltuieli mici, însă, cumulate, pot cântări semnificativ în bugetul final al concediului.

O soluție pentru un control mai bun al cheltuielilor este împărțirea banilor în categorii clare – cazare, transport, mâncare, activități și fond de rezervă – sau folosirea unui cont dedicat exclusiv vacanței.

 

Editor : A.R.

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