AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Prahova sub asediu, peste 100.000 de români fără apă și căldură"

Diana Buzoianu în Parlament. Inquam Photos / Mălina Norocea

Parlamentarii AUR au depus, miercuri la Senat, o moțiune simplă la adresa Dianei Buzoianu intitulată Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.

Aceștia denunță „situația gravă din județele Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de cetățeni au fost lăsați fără apă potabilă, apă caldă și căldură și au ajuns să își ducă viața ca în Evul Mediu”.

Moțiunea descrie „catastrofa provocată de incompetența ministrei Mediului, Diana Buzoianu, care, deși a știut despre procedura de golire a barajului Paltinu și despre riscurile aferente, nu a intervenit pentru a preveni prăbușirea alimentării cu apă în 13 localități, închiderea spitalelor și sistarea funcționării centralei de la Brazi”, arată comunicatul de presă al AUR.

Lipsa apei și efectele în lanț au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic național și serviciile esențiale pentru comunitățile afectate, mai spune partidul condus de George Simion.

AUR acuză ministerul condus de Diana Buzoianu de incapacitate, indiferență, inactivitate și lipsa unui plan centralizat pentru gestionarea situațiilor recurente de criză, precum și de „ignoranță cu iresponsabilitate criminală” față de vulnerabilitățile barajelor și acumulărilor din România.

Totodată, moțiunea îl indică drept principal responsabil pe premierul Ilie Bolojan, care nu a dispus o anchetă guvernamentală reală și a lăsat-o chiar pe ministră să investigheze propria catastrofă.

Prin această moțiune simplă îi este cerută premierului Bolojan intervenția directă pentru identificarea urgentă a responsabililor și aplicarea imediată a măsurilor necesare pentru ca politicile publice ale țării „să nu mai fie lăsate pe mâna incompetenților și a impostorilor”.

Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministră a Mediului, după scandalul lipsei apei din Prahova, au declarat surse social-democrate pentru Digi24. Președintele PSD a avut și alte solicitări în cadrul întâlnirii de la Palatul Victoria, printre care desființarea companiei ESZ Prahova. Diana Buzoianu a declarat că social-democrații îi cer demisia întocmai în perioada în care se negociază reorganizarea Romsilva, implicit reducerea numărului de directori.

