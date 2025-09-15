Live TV

Sondaj INSCOP: Ce cred românii despre valorile tradiționale și intervenția statului în economie

Din articol
Stat vs. piață liberă Tradiție vs. progres și modernizare „O polarizare generațională și educațională”

Conform Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1–9 septembrie 2025, 6 din 10 români consideră că statul ar trebui să aibă un rol mai activ în economie.

Stat vs. piață liberă

61,3% dintre respondenții barometrului cred că statul ar trebui să intervină mai mult în economie, în timp ce 33% susțin piața liberă cu intervenții minime. 5,1% au declarat că nu știu, iar 0,6% nu au răspuns.

Opinia favorabilă intervenționismului este împărtășită de 71% dintre votanții PSD, 68% dintre cei ai PNL, 61% ai USR și 57% ai AUR. De asemenea, 67% dintre tinerii sub 30 de ani și 72% dintre angajații la stat consideră că statul trebuie să intervină mai mult.

În privința pieței libere cu reglementări minime, opțiunea este împărtășită de 38% dintre votanții USR și 37% dintre cei ai AUR, precum și de 39% dintre persoanele cu studii superioare.

Tradiție vs. progres și modernizare

58,3% dintre români consideră că tradiția și păstrarea valorilor naționale sunt prioritare, iar 36,7% aleg progresul și adaptarea la schimbările moderne. 4,7% nu știu, iar 0,3% nu au răspuns.

Tradiția este preferată de 67% dintre votanții PSD și 75% dintre cei ai AUR, în timp ce progresul este susținut de 77% dintre votanții USR și 49% dintre cei ai PNL. Tinerii până în 30 de ani se orientează majoritar spre progres (60%), iar persoanele peste 60 de ani spre tradiție (66%).

„O polarizare generațională și educațională”

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a explicat că datele arată o orientare hibridă a societății românești, care combină „reflexe ale stângii tradiționale” privind rolul statului în economie cu „reflexe ale dreptei tradiționale” axate pe valori și identitate națională.

„Datele Barometrului Informat.ro-INSCOP arată o polarizare generațională și educațională care se poate traduce în clivaje politice și culturale pe termen mediu. Aceste opțiuni sugerează o orientare spre securitate și stabilitate, mai degrabă decât spre risc și schimbare. În plan politic, ele creează, aparent, un teren fertil pentru partide sau lideri care promit protecție socială și identitate națională”, a spus acesta.

El a subliniat că percepția asupra securității sociale și redistribuirii ca priorități este alimentată de inegalitățile economice, inflație și crize recente. În același timp, aproape o treime dintre români susțin piața liberă, ceea ce arată existența unei baze pentru politici de liberalizare.

Pe plan cultural, Ștefureac a evidențiat polarizarea generațională: tinerii și persoanele cu educație superioară se orientează către progres și modernizare, în timp ce grupele mai vârstnice și mediul rural privilegiază tradiția.

BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025, iar sondajul a fost realizat telefonic (CATI) pe un eșantion de 1103 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României. Eroarea maximă este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

