Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP

Conform unui sondaj de opinie INSCOP, majoritatea românilor vor ca Partidul Social Democrat să iasă de la guvernare. Sondajul stabilește și votanții cărui partid ar dori acest lucru, dar și opinia votanților PSD.

Astfel, 55,7% dintre români consideră că Partidul Social Democrat (PSD) ar trebui să iasă de la guvernare, în timp ce 37,3% cred că formaţiunea ar trebui să rămână la guvernare. Alţi 7% dintre respondenţi au declarat că nu ştiu sau nu au dorit să răspundă.

Ce spun votanții PSD

Potrivit rezultatelor cercetării sociologice, 8 din 10 votanţi PSD doresc ca partidul lor preferat să rămână la guvernare, arată datele unui sondaj realizat de INSCOP Research în perioada 2-6 martie 2026.

În contrast cu opinia populaţiei generale, sunt de părere că PSD ar trebui să rămână la guvernare 81% dintre votanţii PSD. Aceeaşi părere este împărtăşită de 52% dintre votanţii Partidului Naţional Liberal, 46% dintre votanţii Uniunii Salvaţi România şi doar 19% dintre votanţii Alianţei pentru Unirea Românilor.

Pe de altă parte, deşi majoritatea populaţiei consideră că PSD ar trebui să iasă de la guvernare, doar 17% dintre votanţii PSD împărtăşesc această opinie. Ideea ieşirii social-democraţilor de la guvernare mai este susţinută de 42% dintre votanţii PNL şi 46% dintre votanţii USR.

Cine vrea ieșirea de la guvernare a PSD

Cei mai entuziaşti susţinători ai ieşirii PSD de la guvernare sunt votanţii AUR, care susţin acest lucru în proporţie de 79%, conform sondajului.

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice). Volumul eşantionului simplu, stratificat, a fost de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populaţia neinstituţionalizată a România cu vârsta de 18 ani şi peste, pe categorii socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie).

Eroarea maximă admisă a datelor este de +/-3%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : Sebastian Eduard