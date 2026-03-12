Live TV

Cel mai recent sondaj de opinie înainte de alegerile din Ungaria. Mulți alegători rămân indeciși

Data publicării:
Afiș electoral Ungaria
Afiș electoral Ungaria. Foto: Profimedia

Avantajul principalului partid de opoziție din Ungaria, Tisza, față de partidul Fidesz al prim-ministrului Viktor Orbán, s-a redus ușor într-un sondaj publicat miercuri, în contextul în care campania electorală intră în ultima lună înainte de alegerile din 12 aprilie.

Naționalistul Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani, deși rezultatul votului – care are loc pe fondul războiului dintre Ucraina și Rusia și al provocărilor economice tot mai mari – rămâne extrem de incert, sondajele de opinie arătând că mulți alegători sunt încă indeciși.

Un sondaj realizat de 21 Research Centre (21 Kutatokozpont) între 2 și 6 martie și publicat miercuri arată că Tisza conduce cu 14 puncte procentuale în fața Fidesz în rândul alegătorilor hotărâți, în scădere față de avansul de 16 puncte înregistrat în ultimul sondaj al agenției din ianuarie.

Partidul de centru-dreapta Tisza, condus de fostul membru al guvernului Péter Magyar, a beneficiat de sprijinul a 53% dintre alegătorii hotărâți, neschimbat față de ianuarie, potrivit 21 Research Centre, în timp ce 39% au susținut Fidesz, în creștere față de 37% în sondajul anterior.

Citește și

Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere

Sondajul, publicat de site-ul de știri 24.hu, a arătat că Tisza are 38% din voturile tuturor alegătorilor, iar Fidesz are 30%.

Pe baza sondajului, Tisza ar putea câștiga 115 locuri în parlamentul Ungariei, care are 199 de locuri, iar Fidesz ar putea obține 78 de locuri. Partidul de extremă dreapta Mi Hazank (Patria noastră) ar fi singurul alt partid care ar depăși pragul de 5% pentru a obține locuri.

Magyar a declarat că partidul său va combate corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile înghețate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia și va ancora ferm Ungaria în UE și NATO.

Fidesz a indicat alte sondaje care încă îl arată pe calea victoriei, deși oponenții - care îl critică pe Orbán pentru că a prejudiciat statul de drept și a menținut relații cordiale cu Rusia - spun că acestea au fost realizate în principal de institute cu legături financiare sau personale cu partidul de la guvernare.

Citește și

Parlamentul Ungariei a adoptat o moţiune de respingere a aderării Ucrainei la UE. „Liderii europeni antrenează Europa în război”

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
HIMARS lanseaza racheta
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Ursula von der Leyen.
4
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
ilie bolojan face declaratii
5
Măsura anunțată de Ilie Bolojan după ce Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța...
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Digi Sport
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban
Războiul din Iran i-a oferit lui Viktor Orban o ultimă șansă de a remodela campania electorală din Ungaria (Analiză TVPWorld)
volodimir zelenski mar a lago trump
Zelenski către Trump: Puneți mai multă presiune pe Putin, „nu pe mine”
conducta petrol drujba cu robineti si tevi la rafinarie
Ucraina nu recunoaște delegația trimisă de Ungaria pentru a inspecta conducta Drujba: Au venit „ca turiști”
oameni bucuresti strada blocuri
Sondaj. Cum văd tinerii din România viitorul: majoritatea merge într-o direcție, o treime în alta
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Recomandările redacţiei
teren desertificat din oltenia
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească...
Tehran urban skyline and Iran flag
Cine va conduce Iranul: facțiunile din exil se luptă pentru...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Președintele Ucrainei...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Iranul denunță o „deturnare...
Ultimele știri
Dispensar și cămin cultural scoase la vânzare, după ce o primărie a pierdut un proces de 1,2 milioane de euro. Cum s-a ajuns aici
Comună fără trotuare, dar cu pistă de biciclete strâmbă și plină de denivelări. Localnicii i-au găsit repede o altă întrebuințare
Gunoaiele din canalizare pun în pericol apa de la robinet. Tone de șervețele umede sunt adunate zilnic în stațiile de epurare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, LOVIT pe toate planurile! S-au evaporat averea și EX-amanta devenită...
Fanatik.ro
Economiile lui Nicușor Dan, decontate la virgulă. Cât a primit Administrația Prezidențială din pixul lui...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Un sportiv de renume divorțează, după ce soția a lansat acuzații severe. Care sunt motivele invocate
Adevărul
Cum văd românii amplasarea de avioane și echipamente americane în România, în contextul războiului din Iran
Playtech
Prețul mielului de Paște. Diferențe mari între fermieri și magazine. Cât se scumpește până ajunge la raft
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Modul cum Iranul folosește rachetele nedumerește analiștii militari. Ce ar putea semnala acest lucru
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...