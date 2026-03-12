Cel mai recent sondaj de opinie înainte de alegerile din Ungaria. Mulți alegători rămân indeciși

Avantajul principalului partid de opoziție din Ungaria, Tisza, față de partidul Fidesz al prim-ministrului Viktor Orbán, s-a redus ușor într-un sondaj publicat miercuri, în contextul în care campania electorală intră în ultima lună înainte de alegerile din 12 aprilie.

Naționalistul Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani, deși rezultatul votului – care are loc pe fondul războiului dintre Ucraina și Rusia și al provocărilor economice tot mai mari – rămâne extrem de incert, sondajele de opinie arătând că mulți alegători sunt încă indeciși.

Un sondaj realizat de 21 Research Centre (21 Kutatokozpont) între 2 și 6 martie și publicat miercuri arată că Tisza conduce cu 14 puncte procentuale în fața Fidesz în rândul alegătorilor hotărâți, în scădere față de avansul de 16 puncte înregistrat în ultimul sondaj al agenției din ianuarie.

Partidul de centru-dreapta Tisza, condus de fostul membru al guvernului Péter Magyar, a beneficiat de sprijinul a 53% dintre alegătorii hotărâți, neschimbat față de ianuarie, potrivit 21 Research Centre, în timp ce 39% au susținut Fidesz, în creștere față de 37% în sondajul anterior.

Citește și

Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere

Sondajul, publicat de site-ul de știri 24.hu, a arătat că Tisza are 38% din voturile tuturor alegătorilor, iar Fidesz are 30%.

Pe baza sondajului, Tisza ar putea câștiga 115 locuri în parlamentul Ungariei, care are 199 de locuri, iar Fidesz ar putea obține 78 de locuri. Partidul de extremă dreapta Mi Hazank (Patria noastră) ar fi singurul alt partid care ar depăși pragul de 5% pentru a obține locuri.

Magyar a declarat că partidul său va combate corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile înghețate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia și va ancora ferm Ungaria în UE și NATO.

Fidesz a indicat alte sondaje care încă îl arată pe calea victoriei, deși oponenții - care îl critică pe Orbán pentru că a prejudiciat statul de drept și a menținut relații cordiale cu Rusia - spun că acestea au fost realizate în principal de institute cu legături financiare sau personale cu partidul de la guvernare.

Citește și

Parlamentul Ungariei a adoptat o moţiune de respingere a aderării Ucrainei la UE. „Liderii europeni antrenează Europa în război”

Editor : Sebastian Eduard