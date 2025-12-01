Live TV

Sorin Grindeanu, de Ziua Națională: „Sărbătorim nu doar istoria şi eroii trecutului, ci şi pe oamenii prezentului”

sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

1 Decembrie este ziua în care România îşi priveşte cu demnitate trecutul şi cu încredere viitorul, a transmis, luni, preşedintele Camerei Deputaţilor și liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Marea Unire de la 1918 a fost cea mai puternică dovadă că, atunci când românii îşi unesc forţele, pot schimba destinul unei naţiuni.

Astăzi, avem datoria să ducem mai departe această lecţie: să facem din România o ţară modernă, respectată şi puternică”, a apus el într-un mesaj pe Facebook.

Moştenirea noastră istorică se transformă, astfel, în responsabilitatea fiecărui român de a construi o ţară în care copiii noştri să aibă şansa de a-şi împlini visurile aici, acasă, a adăugat Grindeanu.

Iar pentru asta trebuie să adunăm energia fiecărui om care munceşte, visează şi iubeşte această ţară. De aceea, de 1 Decembrie, sărbătorim nu doar istoria şi eroii trecutului, ci şi pe oamenii prezentului, cei care dau sens viitorului naţiunii noastre. La mulţi ani, România! La mulţi ani tuturor românilor care cred în puterea unităţii şi în viitorul acestei ţări!”, se mai arată în mesaj.

LIVE TEXT Parada militară de 1 Decembrie, de la ora 11.00: defilează 2.900 de militari, tehnică militară de infanterie și 45 de aeronave

