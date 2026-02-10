Live TV

Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”. Reacția președintelui PSD

Data publicării:
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, care a participat, marţi, la o dezbatere cu primarii de comnune, a fost întrebat de un primar independent de ce critică măsurile adoptate de Guvern, PSD făcând parte din coaliţie şi votând aceste măsuri. „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”, a afirmat primarul. Sorin Grindeanu a reiterat ideea că PSD îşi doreşte ca banii colectaţi din taxe şi impozite să rămână la administraţiile locale pentru ca acestea să continue investiţiile.

Sorin Grindeanu a participat, marţi, la dezbaterea cu tema „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociaţia Comunelor din România.

La finalul discursului în care l-a atacat voalat pe premierul Ilie Bolojan, cu care s-a aflat la aceeaşi masă, şi a criticat „reforma” Guvernului, un primar din sală i s-a adresat: „O remarcă din perspectiva unui independent. Eu nu mă întâlnesc cu dumneavoastră la nicio reuniune în judeţe. Tot ce aţi spus dumneavoasteră e, sigur, pe placul tuturor din sală. Dar dacă v-ar fi întrebat colegii mei primari sau ce sunt acolo în local, păi bine mă, nu-ţi plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”, relatează News.ro.

Sorin Grindeanu a ţinut să-i răspundă:

Mare parte din măsurile de care am vorbit, o să vină. Avem vreun buget aprobat acuma şi nu ştiu eu? Avem pachetul de administraţie aprobat şi nu ştiu eu, domnule preşedinte? Sunt anumite lucruri care ţin de impozitele şi taxele locale şi, aşa cum v-am spus, asta da, asta da. Şi sunt lucruri care pot fi corectate şi da, susţinem, cu asta am început. Au venit propuneri din partea colegilor de la UDMR, cu parte din ele, noi rezonăm, iar celelalte vor trebui să fie văzute în bugetul pe 2026, dacă este să vorbim corect, care se va discuta, în mod sigur, în săptămânile viitoare, dar domnul prim-ministru ştie mai multe să vă spună din acest punct de vedere.

Grindeanu a subliniat că pentru PSD priorităţile sunt cele legate de taxe şi că acestea ar trebui să rămână la autorităţile locale.

„Pentru noi priorităţile sunt cele legate de taxe, am spus acest lucru, în principiu să rămână la autorităţile locale şi să continuie investiţiile prin PNDL şi Anghel Saligny, sunt lucruri importante pentru comunităţile locale şi la fel de important, domnule preşedinte, este să se refacă această relaţie. Nu vă supăraţi, dar de şase luni de zile aud cum primarii sunt angajatori de amante, pile şi cum vor bani de la Anghel Saligny, ca să fure. Şi singurul care a ţinut piept la povestea asta, a alergat pe holuri, am fost eu”, a adăugat Grindeanu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, la o dezbatere organizată de Asociaţia Comunelor din România la care participă şi premierul Ilie Bolojan, că în ultima perioadă s-a încercat, prin toate mijloacele, diabolizarea primarilor din România care de multe ori au fost catalogaţi ca fiind incapabili. Grindeanu a subliniat că nimeni nu se va atinge de fondurile comunelor, însă este necesară o reorganizare a organigramei primăriilor, acolo unde acestea sunt supraîncărcate. De asemenea, liderul PSD a afirmat că îngheţarea investiţiilor „ar fi fost un act de sabotaj economic şi social”.

VIDEO Premierul Ilie Bolojan: Lucrurile în administraţia locală şi centrală nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum

