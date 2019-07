Strada, ca o scrumieră. Deși par inofensive, chiștoacele sunt adevărate minibombe chimice

Sunt peste tot! Prin parcuri, în iarbă. Pe șosele, în parcări, pe trotuare... chiștoacele de țigări sunt gunoaiele pe care oamenii le aruncă cel mai des fără să își dea seama că încalcă reguli de bun simț și norme de sănătate. 72 de miliarde de mucuri de ţigări ajung în natură în fiecare an în lume și aproape trei miliarde la noi în țară. Digi24 începe astăzi campania „România NEbunului simț”, o pledoarie în favoarea oamenilor civilizați. Un reportaj filmat timp de mai multe zile prin București ne arată câte sunt de făcut în acest sens.

Astfel de imagini ne deranjează, poate chiar ne revoltă. Câţi dintre noi avem curajul să mergem la cei care aruncă ţigări pe jos şi să le atragem atenţia.

Reporter: Bună Răzvan, ce faceţi voi mai exact?

Răzvan Bușulescu, cofondator campania „Nu arunca chiștoace”: Suntem în trafic, am ieşit de la serviciu, la ora 18:00, am venit în zona Pipera, şi vrem să vedem ce decid oamenii să facă cu ţigările pe care le fumează în maşină.

Răzvan Bușulescu: V-a scapat asta pe jos! Nu ai scrumieră?

Șofer: Nu.

Răzvan Bușulescu: Pot să îți ofer una?

Șofer: Nu, mersi.

Reporter: De ce faceţi asta?

Răzvan Bușulescu: Mulți ar putea să spună că nu are niciun rost... Povestea a început așa. Am fost atât de deranjați, atât eu cât și colegul meu de oameii care aruncau chiștoace și am decis să luăm măsuri. Îi informăm despre sancțiunile în vigoare și le dăm un sticker să îl lipească pe mașină dacă sunt de acord să ne susțină în campanie. Văd că ai și o scrumieră acolo. Da, scrumiera e obligatorie... există posbilitatea să găsim oameni fără scrumieră și totul a pornit de la Marian, colegul meu, care i-a dat unui șofer scrumiera lui.

Răzvan Bușulescu: Bună ziua, nu aveți scrumieră în maşină?

Șofer: Nu.

Răzvan Bușulescu: Vă dau eu una?

Șofer: Da.

Răzvan Bușulescu: De ce ați aruncat-o? Serios...

Șofer: Păi dacă nu am scrumieră?

Răzvan Bușulescu: Păi nu puteţi să faceţi din ceva?

Șofer: Uite fumam si eu o țigară în traficul ăsta.

Răzvan Bușulescu: Păi da, dar ați văzut vreodată ce e pe jos?

Șofer: Da, am văzut.

Răzvan Bușulescu: Scopul final? Să predăm această campanie autorităţilor, preferăm să arătăm cum se face și să lăsăm pe mâna lor.

Răzvan Bușulescu: V-a scăpat asta pe jos. De ce ați aruncat-o?

Șofer: Am greșit.

Răzvan Bușulescu: Aveți scrumieră?

Șofer: Da.

Răzvan Bușulescu: Vă mai dau eu una.

Șofer: Nu, nu, că promit că nu se mai întâmplă.

Marian: Vă mulțumim că ați pus-o în scrumieră. De ce ați făcut-o ?

Șoferiță: Așa mi se pare civilizat. Știu că mulți aruncă, mă revoltă, dar sper că prin puterea exemplului personal să-i învățăm și pe ceilalți.

O mie de chiștoace adunate dintr-o parcare

Teodora Iacob, jurnalist Digi24: Suntem într-o parcare din centrul Capitalei şi facem un experiment. Vrem să vedem în cât timp umplem acest borcan de doi litri cu ţigările aruncate pe jos.

Într-o jumătate de oră am adunat aproape o mie de chiştoace de ţigări dintr-o singură parcare. Experimentul nostru s-a terminat, chiştoacele de jos, nu. Dincolo de amenzi, dincolo de faptul că vrem să vedem curăţenie în jurul nostru, este important să înţelegem cum ne afectează sănătătatea mucurile de ţigară aruncate peste tot la întâmplare.

Ciștocul, o mică bombă chimică

Reporter: Cum ne afectează concret aceste chiştoace aruncate la întâmplare?

Magdalena Ciobanu, medic pneumolog: Ele conţin atât filtru, cat si bucăți din tutun nears. O minibombă chimică. Asta sunt chiştoacele, pentru că în ele se concentrează fumul provocat de arderea frunzelor din tutun și rămân particule de 10 microni, care au arsenic, cadmiu, plumb... Aceste chiştoace şi mai ales partea de filtru se dizolvă atât în lichide, în apa din pământ, ne afectează sănătatea prin dizolvarea substanțelor chimice în pământ.

Reporter: Deci am putea concluziona că locul lor nu e pe jos.

Magdalena Ciobanu: Ele trebuie colectate si distruse controlat.

Amenzi de milioane pentru chiștoace aruncate pe stradă

Cine foloseşte trotuarul ca pe scrumiera lui poate să aibă o cheltuială în plus, pe lângă banii daţi pe ţigări. Amenda pentru un chiştoc aruncat pe asfalt la Bucureşti ajunge la cinci mii de lei, iar cine nu respectă regulile de bun simţ contribuie zdravăn la bugetul municipalităţii. Într-un singur sector, sancţiunile date de la începutul anului sar de 24 de milioane de lei. 24 de mii fumători s-au ars cu amenzi date de poliţiştii locali vigilenţi.

Obişnuiţi cu surprizele, agenţii măsoară din ochi un domn care fumează cât aşteaptă autobuzul. La un moment dat, se ridică şi se îndreaptă spre coşul de gunoi. Ne pregătim să oprim filmarea, convinşi că ţigara ajunge la gunoi. Greşit! Câteva secunde mai târziu, bărbatul aruncă ţigara... pe jos.

Polițist local: Bună ziua, de la Poliția locală sector 3, vă rog să îmi prezentați și mie un buletin. Aveţi coş lângă dumneavoastră, de ce nu aţi aruncat?

Bărbat: Da, nu mi-am dat seama. Sunt coşuri foarte multe, aşa este...

Polițist local: Luaţi-o şi aruncaţi-o acum la coş, că aşa e frumos.

Vizibil ruşinat de gestul lui, bărbatul scapă de data aceasta doar cu un avertisment.

Bărbat: Mă faceţi de râs...

Polițist local: De ce credeţi?

Bărbat: Păi să-mi fie învăţătură de minte...

Strada, ca o scrumieră

Cu totul altă atitudine are o doamnă care presară iarba cu chiştoace de ţigări. Nu acceptă în ruptul capului că a greşit.

Polițist local: Știți de ce v-am legitimat?

Femeie: Nu.

Polițist local: Ați fumat mai devreme?

Femeie: Da, am stins ţigara şi o iau şi o să o arunc la coş. Eu stau mult timp aici.

Polițist local: De ce nu aţi aruncat-o la coş?

Femeie: Întâi o sting, stau şi fumez ţigară după ţigară, apoi le duc la coş. Niciodată nu las ţigara.

A refuzat să semneze procesul verbal al poliţiei, şi în semn de protest, şi-a mai aprins o ţigară. Pe care putem să bănuim unde a aruncat-o.

Mulţi s-ar putea gândi că un chiştoc nu contează, că ei au aruncat o singură dată şi că nu sunt datori să dea explicaţii nimănui. În topul gunoaielor din lume, resturile de ţigară sunt pe primul loc. 767 de milioane de kilograme de chiştoace se adună în fiecare an.

Dacă aţi filmat oameni ce merită o lecţie de bun simţ, trimiteţi-ne exemple pe WhatsApp la numărul 0771.100.304, pe facebookul digi24 sau pe adresa de e-mail redacţie@digi24.ro.