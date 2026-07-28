Karyna Shuliak, iubita misterioasă a lui Jeffrey Epstein: cum a ajuns să fie moștenitoarea averii controversate

Karyna Shuliak, în vârstă de 37 de ani, este o figură complexă și neobișnuită în lumea finanțistului căzut în dizgrație, care a încercat să se ascundă de ochii lumii de la moartea acestuia.

Tânăra stomatologă, dr. Karyna Shuliak, iubita notoriului infractor sexual Jeffrey Epstein, a fost ultima persoană pe care acesta a sunat-o înainte de a se sinucide în celula sa din închisoare, în 2019. Ea ar putea moșteni până la 100 de milioane de dolari din averea acestuia, inclusiv un inel cu diamant de 33 de carate, potrivit unei colecții de documente de anchetă publicate de autoritățile federale, scrie The New York Times.

Însă în acea zi de iarnă, dr. Shuliak lucra ca stomatolog cu jumătate de normă într-un cabinet banal din centrul Brooklynului, potrivit colegilor săi care lucrează sau au lucrat la acel cabinet.

Încercarea ei de a-și construi o viață cât de cât normală a fost însă curând spulberată când Departamentul de Justiție a făcut publice trei milioane de pagini de dosare de anchetă și e-mailuri pe care le adunase despre Epstein. Dosarele, publicate la sfârșitul lunii ianuarie, includeau mii de e-mailuri intime între dr. Shuliak și Epstein, precum și zeci de fotografii cu ea și cu ei împreună.

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Dintr-o dată, relația lor de aproape opt ani a fost expusă. Se certau pe tema sexului — amândoi dorindu-și mai mult în momente diferite. Ea făcea comenzi la o companie specializată în sănătate sexuală pentru cupluri. Îi trimitea periodic linkuri către videoclipuri pornografice explicite. În unele e-mailuri discutau despre pilule contraceptive, medicamente și tratamente pentru acnee.

Dr. Shuliak, în vârstă de 37 de ani, se conturează ca o figură complexă și neobișnuită în lumea lui Epstein, pe baza unei analize amănunțite a dosarelor și a conversațiilor cu mai multe persoane care o cunosc. Originară din Belarus, care l-a cunoscut pe Epstein la vârsta de 21 de ani, ea nu s-a identificat ca victimă, iar autoritățile federale nu au considerat-o complice în traficul sexual al lui Epstein. Nu există indicii că Biroul Federal de Investigații (FBI) ar fi interogat-o vreodată, iar avocații a sute de victime ale acestuia nu au audiat-o niciodată.

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El a numit-o odată „preferata” sa și îi spunea adesea că o iubește. Avea libertatea de a folosi un card de credit pentru a cumpăra orice dorea. Au călătorit împreună cu avionul în jurul lumii, iar el i-a transferat plăți de aproape 1 milion de dolari de-a lungul anilor. De asemenea, el a trimis zeci de mii de dolari părinților ei din Belarus, dezvăluie dosarele.

De-a lungul anilor, ea a câștigat suficientă încredere din partea lui încât să-l ajute să-și gestioneze proprietățile și personalul și chiar a jucat un rol crucial în efortul său de a cumpăra un palat marocan cu doar câteva săptămâni înainte de arestarea sa din 2019.

„Epstein controla relația, dar nu există nicio îndoială că ea a beneficiat de pe urma acesteia din punct de vedere profesional, personal și financiar”, precizează New York Times.

E-mailurile dezvăluie noi detalii despre modul în care Epstein a ajutat-o să fie admisă la facultatea de stomatologie a Universității Columbia — și despre cum a ajutat-o să obțină cetățenia americană cerându-i uneia dintre victimele sale să se căsătorească cu ea.

Într-un e-mail, el a sugerat că cea mai rapidă „cale către cartea verde” era prin intermediul unei căsătorii între persoane de același sex.

Anul acesta, democrații din Congres l-au acuzat pe Epstein de exploatarea sistemului de imigrare și au calificat căsătoria dr. Shuliak cu o femeie americană, care s-a încheiat cu un divorț, drept una potențial „iluzorie”. Autoritățile americane de imigrare nu au contestat procesul prin care dr. Shuliak și-a obținut cetățenia.

Foto: Profimedia

„Îl iubea cu adevărat”

Într-un scurt interviu, Mark Epstein a declarat: „Nu-i doresc decât tot ce e mai bun acelei femei.”

O prietenă a dr. Shuliak din Belarus, care a locuit odată cu ea într-un apartament din Brooklyn și care a cerut să nu-i fie dezvăluit numele pentru a-și proteja viața privată, a spus că ea crede că dr. Shuliak îl „iubea cu adevărat” pe Jeffrey Epstein.

„Ia-o încet”

Karyna Shuliak locuia în New York de doar nouă luni când l-a cunoscut pe Epstein la sfârșitul lunii martie 2011.

Se mutase din Belarus cu o viză temporară de studentă pentru a studia limba engleză la o școală din Manhattan. Câștiga aproximativ 15 dolari pe oră ca asistentă stomatologică și aplica pentru posturi de chelneriță, în timp ce încerca să găsească o soluție pentru a-și continua studiile în stomatologie pe care le începuse în Belarus.

Dosarele arată că o tânără din Siberia i l-a prezentat pe Epstein. Femeia a declarat într-un interviu acordat ziarului „The New York Times” că i se cerea periodic să recruteze alte tinere, probabil pentru a-i oferi lui Epstein masaje cu conotații sexuale. Și aceasta părea să fie intenția lui Epstein în ceea ce o privește pe dr. Shuliak.

Femeia, care a cerut să rămână anonimă deoarece a afirmat că la un moment dat Epstein a abuzat de ea, i-a trimis acestuia o fotografie a dr. Shuliak, descriind-o ca fiind drăguță. După câteva schimburi de mesaje, s-a decis ca femeia, dr. Shuliak și colega ei de cameră din Belarus să se întâlnească cu Epstein la reședința sa din Manhattan.

„Ia-o încet”, l-a sfătuit femeia pe Epstein într-un e-mail.

Primele lor întâlniri s-au încadrat în tiparul familiar pe care îl folosea cu alte femei. Epstein a flatat-o, a răsfățat-o și a încercat să o manipuleze, arată dosarele. Aproape imediat, s-a oferit să o ajute să-și realizeze visul de a deveni medic stomatolog.

Însă e-mailurile arată că dr. Shuliak a dat înapoi — cel puțin în primele câteva luni.

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La câteva săptămâni după ce s-au cunoscut, ea i-a scris lui Epstein, spunându-i că îl considera o „persoană remarcabilă”. Dar a adăugat că nu putea accepta ajutorul lui „din cauza unor convingeri care îmi rămân puternic în minte, oricât de stupide ar părea”.

„Îți doresc tot binele și îmi cer scuze dacă ți-am irosit timpul”, a adăugat ea.

Deși nu precizează ce anume a deranjat-o, întâlnirea lor a avut loc după ce Jeffrey Epstein pledase vinovat în Florida la acuzația de solicitare de prostituție de la o adolescentă minoră și fusese acuzat de abuzarea a zeci de alte adolescente.

Răspunsul lui a fost să o mustre pentru că dădea crezare „zvonurilor și poveștilor”.

Ea a răspuns: „Lumea asta este uneori foarte crudă și, în majoritatea cazurilor, trebuie să plătim un anumit preț pentru anumite lucruri. Trebuie să spun că am citit câteva informații despre dumneavoastră.”

Jeffrey Epstein, care avea 58 de ani la acea vreme, nu a acceptat un refuz. E-mailurile făcute publice de procurorii federali arată că el le-a cumpărat dr. Shuliak și colegei ei de cameră bilete pentru a vedea „Regele Leu” pe Broadway și le-a oferit cine la restaurante. I-a oferit chiar o plimbare panoramică cu elicopterul în jurul Manhattanului. Până în iulie 2011, ea vizitase ferma lui din New Mexico; câteva luni mai târziu, reședința lui de pe insula privată din Insulele Virgine Americane.

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„Ești cel mai pur om”

Încă din copilărie, dr. Shuliak își dorea să devină stomatolog.

A fost inspirată de problemele dentare ale propriei familii și de ceea ce ea considera a fi starea precară a sănătății dentare din Belarus, a scris ea într-un eseu de admitere la facultatea de stomatologie, analizat de The Times. Ea absolvise patru din cei cinci ani de studii la facultatea de stomatologie din Minsk, dar și-a întrerupt studiile pentru a pleca la New York.

În iarna anului 2012, ea a acceptat ajutorul lui Jeffrey Epstein pentru a fi admisă la facultatea de stomatologie. După ce Facultatea de Medicină Dentară a Universității Columbia a respins-o inițial, Epstein l-a rugat pe propriul său dentist, dr. Thomas J. Magnani, un absolvent influent, să-l pună în legătură cu decanul facultății de stomatologie. Epstein a lăsat să se înțeleagă că ar putea face o donație de până la 10 milioane de dolari. În cele din urmă, el urma să doneze doar aproximativ 210.000 de dolari către Columbia, conform unei evidențe contabile a universității, dar suma a fost suficientă pentru a „unge roțile”.

Dosarele Departamentului de Justiție includ un schimb de mesaje text care arată cum dr. Magnani și dr. James Fine, un administrator al facultății de stomatologie, i-au dat dr. Shuliak un indiciu cu privire la subiectele pe care le va întâlni în timpul unui examen de admitere din aprilie 2012, menit să-i testeze abilitățile practice în calitate de studentă transferată. Nici dr. Magnani, nici dr. Fine nu au răspuns la o solicitare de comentarii, scrie NY Times.

După ce a promovat examenul și a fost admisă la Columbia, Epstein a aranjat ca mama Karynei Shuliak să vină în vizită din Belarus. El urma să-i plătească taxele de școlarizare pentru cei trei ani de studii.

„Ești cel mai pur om dintre toți bărbații”, i-a scris dr. Shuliak în iunie 2012. Toată dragostea și grija ta, părinții mei, școala, apartamentul. ÎȚI MULȚUMESC FOARTE MULT PENTRU TOT!!!”

Uneori se certau din cauza insistenței lui de a întreține relații sexuale cu alte femei în vârstă de 20 de ani, inclusiv cu micul grup de asistente care îi făceau treburile casnice și pe care el le numea „familia” sa, potrivit e-mailurilor.

„Înțeleg că ai nevoie de asta, totuși acestea sunt lucrurile care nu mi se par naturale, mi se par oarecum murdare”, i-a scris ea în august 2012.

Nicăieri în dosarele Departamentului de Justiție analizate de The Times nu își exprimă Karyna Shuliak o preocupare etică mai amplă cu privire la modul în care el le trata pe acele alte femei, dintre care multe aveau să susțină ulterior că au fost victime ale abuzurilor sale. În schimb, ea i-a cerut lui Epstein să-și țină relațiile cu acele femei departe de ochii ei.

„Dacă nu e prea mult ce-ți cer, te rog să te bucuri de asta, dar ține-mă departe de asta”, i-a scris ea. „Voi rămâne alături de tine indiferent ce s-ar întâmpla, atâta timp cât ești fericit. Te iubesc.”

Obținerea unui permis de ședere

În momentul în care a depus dosarul de admitere la Columbia în 2012, Karyna Shuliak depășise termenul de valabilitate al vizei de student pe care o obținuse în 2010.

La începutul anului 2013, Epstein a găsit o soluție pentru a o menține în țară, arată dosarele. Cu doi ani mai devreme, New Yorkul devenise unul dintre primele state care legalizaseră căsătoria între persoane de același sex. Jeffrey Epstein a concluzionat că o căsătorie în New York între două femei ar putea fi cea mai ușoară cale de a obține cetățenia americană fără a trezi suspiciuni că mariajul a fost aranjat exclusiv pentru a evita deportarea.

Epstein a ales, dintre asistenții săi, o femeie de 30 de ani din Minnesota pentru a-i fi soție.

Brad Edwards, avocatul femeii, a declarat că clienta sa a fost o victimă a lui Epstein și că nu poate vorbi despre situația ei. El a precizat însă că, de regulă, „nimeni nu avea voie și nimeni nu îndrăznea vreodată să-l contrazică pe Jeffrey Epstein”.

E-mailurile arată că Jefrey Epstein i-a dat instrucțiuni femeii să se întâlnească cu dr. Shuliak în dimineața zilei de 16 septembrie 2013, la Oficiul Stării Civile din New York. I s-a spus să-și pregătească bagajele pentru a putea zbura imediat în Insulele Virgine după obținerea certificatului de căsătorie, în timp ce dr. Shuliak urma să rămână în urmă pentru a participa la cursurile facultății de stomatologie.

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Cele două femei s-au căsătorit trei săptămâni mai târziu la Biroul Secretarului Municipal. Au fost făcute fotografii la ceremonie.

După nuntă, un avocat specializat în imigrație din Brooklyn, care lucra pentru Jeffrey Epstein, a depus un formular de imigrație în care se menționa că femeia dorea să o înregistreze pe dr. Shuliak ca soție și beneficiară. Cererea a fost aprobată, iar autoritățile de imigrație au anulat procedura de deportare aflată în curs împotriva dr. Shuliak.

La câteva luni după căsătorie, dr. Shuliak a obținut cartea verde, devenind astfel rezidentă legală.

La prima vedere, căsătoria prezenta semne de legitimitate. Cele două femei locuiau împreună într-un apartament din clădirea de pe Upper East Side care era parțial deținută de fratele lui Epstein și unde acesta își cazase mulți dintre asistenții săi. Aveau un cont bancar comun la Deutsche Bank și făceau împreună călătorii la Londra, în Europa și în Japonia.

În mai 2018, ea a devenit oficial cetățeană americană. Un an mai târziu, Karyna Shuliak și soția sa au divorțat. Potrivit unui raport publicat anul acesta de democrații din Comisia pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților, fosta soție a dr. Shuliak a susținut că a fost forțată să se căsătorească. Femeia, într-o declarație adresată moștenitorilor lui Epstein, a afirmat că nu știa că nunta fusese programată cu doar câteva zile înainte de audierea privind deportarea dr. Shuliak.

Foto: Profimedia

„Am cunoscut-o pe iubita lui Epstein”

La începutul anului 2019, dr. Shuliak și Jeffrey Epstein păreau în toate privințele un cuplu. Ea locuia cea mai mare parte a timpului în conacul lui din New York și își lua pisica, Blueberry, cu ea când călătoreau împreună.

Ea obținuse licența de medic stomatolog în Insulele Virgine Americane, Florida și New Mexico după ce a absolvit facultatea de stomatologie în 2015. Însă nu există dovezi că ar fi exercitat prea mult profesia, chiar dacă dosarele detaliază echipamentul stomatologic instalat în unele dintre reședințele sale. În schimb, își dedica o mare parte din energie ajutând la gestionarea proprietăților și a personalului său.

Nicio sarcină nu părea prea măruntă. Ea le-a dat instrucțiuni șoferilor lui să păstreze „apă Voss rece” în mașinile lui Epstein, a organizat un aranjament floral pentru conacul său din Manhattan, a comandat un container de transport plin cu mobilier de exterior pentru insula sa și a gestionat programele de reparații și curățenie pentru apartamentele din Upper East Side în care fratele său investise.

La jumătatea lunii iunie 2019, cei doi au călătorit împreună la Paris, unde Epstein avea un apartament. Pe 6 iulie, el s-a întors acasă, în Statele Unite, în timp ce ea a rămas în Europa. Când avionul său a aterizat pe Aeroportul Teterboro din New Jersey, agenții federali îl așteptau și l-au arestat.

La aproximativ o lună după arestarea sa, într-o convorbire telefonică de 20 de minute dintr-o închisoare din Lower Manhattan, Jeffrey Epstein i-a spus dr. Shuliak că soluționarea acuzațiilor federale de trafic sexual va dura mai mult decât crezuse el.

El i-a sfătuit să-și găsească un alt loc unde să locuiască pentru moment, conform unei relatări a convorbirii furnizate de avocatul ei autorităților federale. Avocatul, Maurice Sercarz, a declarat că i-a spus „să fie puternică”.

În dimineața următoare, pe 10 august 2019, s-a constatat că Jeffrey Epstein s-a sinucis în celula sa din închisoare.

Testamentul

Cu puțin timp înainte de moartea sa, Epstein și-a modificat testamentul pentru a-i lăsa ei o mare parte din averea de 600 de milioane de dolari pe care o deținea la momentul respectiv, inclusiv inelul cu diamant mare „în vederea căsătoriei”, conform unei note scrise de mână pe un document aferent. Însă nu este clar cât va primi ea de fapt. Conform documentelor, averea valorează între 120 și 200 de milioane de dolari după plata unor sume mari către victimele sale. Pe lângă Karyna Shuliak, există zeci de beneficiari, inclusiv copiii lui Mark Epstein, care urmează să moștenească 10 milioane de dolari.

Editor : S.S.