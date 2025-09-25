Adolescentul de 17 ani suspectat că a expediat mesaje de amenințare cu masacre către școli și spitale din România a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori. Decizia vine după ce a fost audiat timp de opt ore și lăsat inițial liber. Între timp, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat în exclusivitate pentru Digi24 că tânărul are „un trecut marcat de acuzații” și a subliniat că „diseminarea unor amenințări cu bombă, crearea de temere, de spaimă în rândul cetățenilor sunt lucruri absolut inacceptabile”.

ACTUALIZARE 10.00 Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit în exclusivitate la Digi24 despre cazul adolescentului de 17 ani. Oficialul a subliniat că tânărul are un trecut marcat de acuzații grave, inclusiv o solicitare de extrădare formulată de autoritățile din Statele Unite, și a atras atenția asupra gravității faptelor.

„Se pare că este un tânăr care, din păcate, nu a înțeles nimic din situațiile pe care le-a provocat și prin care a trecut. Evident că justiția este cea care trebuie să confirme dacă aceste fapte absolut reprobabile îi aparțin și sunt săvârșite de către el cu vinovăție. Este o persoană care are un trecut marcat de acuzații de acest fel. A făcut obiectul unor acuzații din partea autorităților judiciare din Statele Unite ale Americii, a făcut obiectul unei solicitări de extrădare. Iată că discutam de extrădare și de faptul că numai o autoritate judecătorească se poate pronunța. S-a respins acea cerere de extrădare pentru anumite aspecte tehnice legate de suprapunerile, conformitatea incriminării în cele două jurisdicții și acum se pare că acest tânăr — spun se pare, pentru că vinovăția nu poate fi confirmată decât de autoritățile judiciare — este în investigare la parchet”, a declarat Radu Marinescu.

Ministrul a punctat că este esențial ca vinovăția să fie stabilită cât mai repede.

„Sperăm să se stabilească cât mai rapid dacă el este vinovat de aceste fapte absolut condamnabile. Diseminarea unor amenințări cu bombă, crearea de temere, de spaimă în rândul cetățenilor sunt lucruri absolut inacceptabile”, a menționat el.

Întrebat dacă adolescentul a acționat singur sau a avut complici, Marinescu a precizat că „în momentul de față se desfășoară o anchetă și sfera participației penale va fi stabilită de către procuror și ulterior de către judecător”.

„Ceea ce vreau să semnalez este că este foarte, foarte important ca persoanele care se regăsesc ca victime sau ținte ale unor astfel de demersuri pe internet să informeze cu promptitudine organele judiciare, iar pe de altă parte, este foarte important ca prin educație și prin măsurile preventive să eliminăm cât mai mult posibil astfel de comportamente în societate. Sper să fie un caz izolat și sper ca organele judiciare să își facă datoria foarte, foarte prompt”, a adăugat el.

În privința supravegherii tânărului după refuzul extrădării în SUA, ministrul Justiției a explicat că „metodele de supraveghere sunt dispuse întotdeauna pentru că sunt măsuri intruzive în sfera drepturilor și libertăților”.

„Sunt dispuse de către organele judiciare, au un regim strict și confidențial și, în măsura în care ele furnizează informații relevante penal, se alcătuiesc dosare care realizează cercetarea. În continuare nu am acest tip de informații, dar sunt convins că, în urma investigației realizate în momentul de față, toate aceste aspecte vor ieși la iveală și, în momentul în care ele pot fi comunicate public, vor fi aduse la cunoștința opiniei publice”, a mai spus Radu Marinescu.

Știrea inițială Noile mesaje de amenințare cu masacre în școli au fost trimise la primele ore ale dimineții.

„Totul este planificat. Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc. Vorbesc foarte serios”, se arată într-unul dintre mesajele care îi vizau direct pe elevi și profesori. Ținta atacatorului ar fi fost elevi de clasa pregătitoare.

Principalul suspect este un elev de liceu în vârstă de 17 ani. Potrivit surselor Digi24, adolescentul a fost ridicat de polițiști la ieșirea din scara blocului, în timp ce se pregătea să plece la școală, după ce reușise să mai trimită mai multe mailuri către instituții de învățământ din București și din alte orașe din țară.

Băiatul a fost dus la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, unde a stat mai bine de opt ore în fața anchetatorilor. După audieri, el a fost lăsat în libertate.

În paralel, anchetatorii au început perchezițiile informatice pentru a verifica telefoanele și calculatoarele folosite de tânăr, cu scopul de a afla dacă a acționat singur sau a avut complici.

Elevul se afla și în atenția FBI, care a cerut extrădarea sa în Statele Unite, unde era acuzat de terorism și pornografie infantilă. România a refuzat solicitarea.

În trecut, adolescentul ar fi șantajat mai multe tinere din SUA să îi trimită imagini compromițătoare, iar când acestea au refuzat, el ar fi expediat în numele lor amenințări cu bombe către instituții americane.

DIICOT a deschis un dosar penal pentru amenințare, în baza Legii privind prevenirea și combaterea terorismului.

Poliția Română a declarat că mesajele sunt false, însă a dispus măsuri suplimentare de securitate.

„Poliția Română a demarat imediat verificări specifice, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, iar din primele verificări a ieșit faptul că aceste mesaje de amenințare sunt false. Cu toate acestea, Poliția Română și Jandarmeria și-au intensificat activitățile în zona unităților școlare, unităților medicale”, au precizat autoritățile.

În toate unitățile de învățământ au fost introduse controale suplimentare. La Târgu Jiu, s-a dublat sistemul de pază.

„Copiii noștri poartă semne distinctive, au fost făcute verificări la poartă, s-a dublat, practic, sistemul de pază. (...) Este un act inconștient, probabil, datorat și educației”, a declarat Flavius Boian, directorul Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu.

Elevii și profesorii încearcă să înțeleagă gestul tânărului.

„Poate fi și o dorință de a atrage atenția asupra sa, de a demonstra faptul că el are o putere asupra școlilor sau acces la idei politice sau la arme. (...) Este și o dovadă a pericolului social media, neadecvat pentru vârsta lui”, a spus o elevă.

„Dezinformare și tot ce umblă acum în spațiul media... se vede că poate să aibă niște rezultate extrem de neplăcute asupra tinerilor”, a afirmat o învățătoare.

Autoritățile așteaptă acum rezultatele expertizei informatice și concluziile audierilor pentru a stabili măsurile care se impun în continuare.

