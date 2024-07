TAROM a primit aproximativ 600 de cereri de despăgubire pentru zborurile anulate din 8 iulie

TAROM anunţă, marţi, că a primit aproximativ 600 de cereri de despăgubire pentru zborurile anulate din 8 iulie, dar 90% dintre acestea sunt incomplete. Compania precizează care sunt informaţiile necesare şi cere călătorilor să completeze toate datele.

”Potrivit anunţurilor anterioare, compania TAROM a pus la dispozitie pasagerilor săi cea mai rapidă cale pentru obţinerea integrala a despăgubirilor corespunzătoare zborurilor afectate în data de 8 iulie, conform Regulamentului EC 261/2004. Prin urmare, compania reaminteşte pasagerilor că în această perioadă înregistrează solicitările la adresa de email dedicata: despagubire8iulie@tarom.ro. În acest sens, este foarte importantă transmiterea în forma completă a informaţiilor necesare în vederea efectuării plăţii. Subliniem acest aspect, deoarece din cele aproximativ 600 solicitari pentru despăgubire înregistrate până în prezent, circa 90% dintre acestea prezintă în mod incomplet datele necesare pentru iniţierea plăţilor”, a transmis, marţi, TAROM, într-un comunicat de presă.

Compania reiterează necesitatea de a transmite solicitările la adresa de email dedicată: despagubire8iulie@tarom.ro cu următoarele informaţii:

Nume şi prenume pasager

Număr de zbor

Copia biletelor de călătorie şi codul rezervării

Dacă este cazul, dovada plăţii pentru cheltuielile suplimentare privind cazarea, masa, transportul de la aeroport la unitatea de cazare şi de la unitatea de cazare la aeroport

Modalitatea de compensare pentru care optează (bani / voucher electronic)

TAROM explică faptul că voucherul electronic poate fi utilizat pentru achiziţionarea de bilete TAROM emise pe zboruri operate TAROM (cu număr de zbor RO) în termen de un an de la data emiterii. Contravaloarea voucherului nu este rambursabilă.

Pentru pasagerii care vor opta pentru plata compensaţiei în bani este necesar să transmită datele bancare în următorul format :

Nume şi prenume beneficiar cont

Denumirea băncii

Sucursala

Adresa băncii

Iban

Cod SWIFT/BIC

Monedă cont

”Recomandăm din nou pasagerilor afectaţi de întârziere să se adreseze direct companiei TAROM la adresa de email dedicată in vederea obtinerii celor mai rapide rezultate in beneficiul dumnealor. Compania TAROM îşi cere scuze pasagerilor săi pentru tot disconfortul creat şi depune toate eforturile pentru a reduce impactul pe care această situaţie îl are asupra planurilor lor de călătorie”, a mai transmis compania naţională, citată de News.ro.

Pentru informaţii suplimentare, pasagerii pot contacta centrul de suport TAROM la numerele de telefon: (004) 021 9978, (004) 0800500 131 (TelVerde), (004) 0371 529 000 sau pe oricare dintre adresele de email: contact@tarom.ro, rezervari@tarom.ro.

Zeci de curse TAROM au fost anulate, în 8 iulie, din cauza ”indisponibilităţii temporare a membrilor echipajului”.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a acuzat că, de fapt, a fost vorba despre o grevă mascată care va costa compania aproximativ 2 milioane de euro.

Editor : Marina Constantinoiu