Timișoara a renunțat la închiderea teraselor la ora 23:00

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Timiş a decis, duminică seara, eliminarea paragrafului care interzicea limitarea programului teraselor din Timişoara, între orele 23:00-06:00, pe care îl adoptase sâmbătă, informează Agerpres. S-a întâmplat după ce primarul Nicolae Robu a afirmat că a fost „indus în eroare”, aflând ulterior că această măsură este doar o propunere, nu o dispoziţie obligatorie la nivel național.

Nicolae Robu a propus, duminică, să se revină asupra deciziei luate în ajun de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență şi lucrurile în Timişoara „să fie lăsate aşa cum au fost”, respectiv purtarea măştilor în spaţiile publice închise şi păstrarea distanţei de 1,5 m între persoane.

„Citind textele naţionale, am constatat că am fost indus în eroare, de la nivel naţional doar propunându-se asta, nu dispunându-se. Prin urmare, voi cere revenirea asupra deciziei de astăzi şi lăsarea lucrurilor în Timişoara aşa cum au fost. Pentru că nu există niciun caz de îmbolnăvire a cuiva la vreo terasă din Timişoara, după ora 23,00, cum nu există nici înainte de ora 23,00. Cu respectarea exigenţelor logice, eficiente, oamenii trebuie să aibă posibilitatea să se relaxeze, să empatizeze, să socializeze - doar omul este fiinţă socială şi nu cred că îşi propune cineva să o transforme, nu să stea închişi în casă, când nu este cazul; când a fost cazul, am stat. Precizez că poziţia mea faţă de cei ce nu respectă regulile, faţă de cei ce pun în pericol sănătatea semenilor este una necruţătoare. Nimeni nu are un astfel de drept”, a arătat Nicolae Robu pe pagina de Facebook, înaintea şedinţei CJSU Timiş.

Astfel, CJSU Timiş a hotărât, în şedinţa extraordinară de duminică, faptul că „se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie pentru persoanele cu vârsta peste 5 ani, astfel încât să acopere nasul şi gura, în spaţiile publice deschise, respectiv pieţe comerciale, târguri, pieţe de vechituri, zone de aşteptare, staţii transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, zonele de promenadă ale oraşelor (cu excepţia Pieţei Victoria din Timişoara şi centrul istoric al municipiului Timişoara), locuri de joacă din parcuri, grădini de vară, la serbări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, evenimente sportive, evenimente publice”, eliminând restricţia orarului în cazul teraselor.

Se exceptează de la aceste măsuri copiii cu vârsta până la 16 ani din locurile de joacă, persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută), sportivii care se află pe terenul de sport.

Evenimentele publice şi private se vor desfăşura cu participarea unui număr de persoane în limita prevăzută de lege cu păstrarea distanţării sociale. Operatorii economici care organizează/desfăşoară aceste activităţi au obligaţia să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienţi la numărul de locuri pe scaune, precum şi a oricăror activităţi care presupune interacţiunea fizică între clienţi, inclusiv dansul.

CJSU Timiş menţine şi măsura care interzice organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi a pieţelor de vechituri la care accesul nu este controlabil şi nu se asigură distanţa de minim doi metri între standurile de vânzare şi prezenţa în perimetru a unui număr de persoane cel mult egal cu a zecea parte din suprafaţa în metri pătraţi pe care se desfăşoară târgul, oborul, iarmarocul, respectiv piaţa comercială, până la încetarea stării de alertă.

Sunt exceptate de la această măsură pieţele agroalimentare, dar în aceste spaţii clienţii vor purta măşti de protecţie, iar comercianţii vor purta mănuşi şi măşti de protecţie.

Se interzice funcţionarea spaţiilor destinate jocurilor de noroc în intervalul orar 23,00-6,00.

Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliţia Locală şi Direcţia de Sănătate Publică Timiş şi celelalte instituţii cu atribuţii de control, conform competenţelor legale.

