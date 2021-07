DN1 este complet blocat în stațiunea Bușteni, în urma unei ploi abundente. Apa și aluviunile au acoperit carosabilul, iar traficul a fost deviat. Primarul din Bușteni, Laurențiu Corbu, a declarat marți dimineață, la Digi24, că în jur de 100 de case din localitate au fost inundate.

"A fost rupere de nori în Masivul Bucegi, a plouat foarte tare. Practic am activat planul roșu, am anunțat Prefectura. Cantitățile de apă au fost foarte mari, avem un cartier, în jur de 100 de case inudate. Împreună cu pompierii am acționat, am evacuat mai multe persoane. Se acționează cu 4-5 utilaje pentru a relua traficul pe DN1", a declarat primarul din Bușteni, la Digi24.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, circulaţia rutieră este blocată pe DN 1 la km 130, Buşteni, ca urmare a scurgerilor de apă şi a aluviunilor care au ajuns pe carosabil. Traficul este deviat prin zona Zamora.

De asemenea, mai multe case au fost inundate în urma ploilor.

Pentru înlăturarea efectelor vremii intervin echipe de la Salvamont Buşteni, Salvamont Prahova, pompierii din Buşteni şi serviciul specializat al primăriei, menţionează sursa citată.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova informează că, în urma unei ruperi de nori, mai multe locuinţe au fost inundate în această staţiune, la faţa locului fiind mobilizate două autospeciale de stingere, două motopompe şi un echipaj de prim ajutor.

Editor : Alexandra Andronie