Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul Poştei din Timişoara, trimişi în judecată

masina a postei romane
Foto: Inquam Photos / Tudor Costache
Cum s-a produs jaful

Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, în noaptea de 30 mai, au fost trimişi în judecată, au anunţat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, scrie News.ro.

Ei sunt acuzaţi de conducerea unui vehicul neînmatriculat (în varianta conducerii cu număr fals de înmatriculare) şi furt calificat care a produs consecinţe deosebit de grave.

Potrivit unui comunicat de presă, de luni al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, primul inculpat a fost trimis în judecată pentru conducere a unui vehicul neînmatriculat (în varianta conducerii cu număr fals de înmatriculare) şi furt calificat care a produs consecinţe deosebit de grave.

Ceilalţi doi inculpaţi au fost trimişi în judecată pentru furt calificat care a produs consecinţe deosebit de grave.

”În noaptea de 30.05.2025, în intervalul orar 01:00 – 03:00, primul inculpat, împreună cu al doilea inculpat a pătruns prin forţarea uşii de acces în sediul Oficiului Poştal Timişoara 1, situat în Timişoara, bulevardul Revoluţiei nr. 2, judeţul Timiş. Ulterior, au forţat uşa de acces în camera care face accesul în casierie, dislocând şi fereastra casieriei, de unde au sustras suma de 9.470.000 lei, ce era destinată plăţii pensiilor şi DVR-ul sistemului de supraveghere video. Pentru a-şi facilita atât accesul cât şi scăparea, au modificat orientarea camerei de supraveghere şi au bruiat sistemul de alarmă, utilizând mai multe dispozitive adaptate pentru acest lucru, care au fost puse la dispoziţie de către cel de-al treilea inculpat, care i-a şi condus la locul faptei. Acesta din urmă a şi supravegheat zona din apropiere, cât timp primii doi inculpaţi se aflau în incinta oficiului poştal. După săvârşirea faptei, primul inculpat a condus în jurul orei 03.00, autoutilitara marca Fiat Doblo, având montate plăcuţe cu nr. de înmatriculare ce aparţin altui autoturism, pe drumurile publice din municipiul Timişoara, respectiv de pe Bulevardul Mihai Eminescu, de la Oficiul Poştal nr. 1 Timişora, până pe str. Anton Seiller, unde a fost depistat de către organele de poliţie. Cu privire la cel de-al treilea inculpat s-a reţinut că pe lângă ajutorul dat în noaptea comiterii faptei, anterior, în cursul lunii mai 2025, s-a deplasat în Bucureşti, împreună cu cel de-al doilea inculpat, de unde a achiziţionat un set de staţii de emisie-recepţie şi un dispozitiv de bruiaj, ce a fost folosit la comiterea faptei”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate. 

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalul Timiş.

