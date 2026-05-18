Video Un avion a făcut o aterizare de urgență după ce un pasager a mușcat o stewardesă

Un pasager a fost reținut în Tahiti și i s-a interzis să mai călătorească cu Qantas după ce un avion care efectua un zbor de lungă distanță din Australia către SUA a fost deviat în weekend, întrucât bărbatul ar fi mușcat un însoțitor de zbor.

Zborul QF21 a plecat din Melbourne vineri la ora 14:30 cu destinația Dallas și a fost deviat către Papeete, în Tahiti, șapte ore mai târziu, când comportamentul pasagerului perturbator a forțat aterizarea, scrie The Guardian.

Pasagerii și alți membri ai echipajului au venit în ajutorul însoțitoarei de zbor în timpul presupusului atac, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Qantas.

La sosirea în Papeete, capitala Polineziei Franceze, avionul a fost întâmpinat de autorități, iar pasagerului i s-a emis o interdicție de zbor de către Qantas, care include orice zboruri viitoare ale companiilor Qantas și Jetstar.

Avionul a fost realimentat, iar zborul și-a reluat călătoria spre Dallas aproximativ 35 de minute mai târziu, ajungând sâmbătă dimineața.

Purtătorul de cuvânt al companiei Qantas a declarat: „Siguranța clienților și a echipajului nostru este prioritatea noastră numărul unu și avem toleranță zero față de comportamentul perturbator sau amenințător pe zborurile noastre.”

Oficialii consulari ai Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului din Noua Zeelandă au declarat pentru Guardian Australia că sunt la curent cu reținerea unui cetățean neozeelandez în Tahiti.

Din motive de confidențialitate, nu se vor furniza informații suplimentare”, a spus un purtător de cuvânt.

Imaginile încărcate pe rețelele de socializare de către comediantul Mike Goldstein arătau un bărbat într-o discuție aprinsă cu echipajul de cabină, spunându-le în repetate rânduri să „se ducă naibii” atunci când i-au cerut să se mute în partea din spate a avionului.

Stând în culoar, părea să se împiedice și să vorbească neclar, spunându-i unui însoțitor de zbor că voia să „iasă să fumeze o țigară”. Ca răspuns, însoțitorul de zbor i-a spus că se comportă „ca un ceas de doi bani”.

Cazul face parte dintr-o serie de multe altercații pe zborurile australiene, unele dintre ele ducând la arestări.

Luna trecută, un bărbat din Queanbeyan a fost acuzat de comportament turbulent și agresiv care a dus la imobilizarea sa în timpul zborului de la Canberra la Perth, comportament care ar fi inclus și încercarea de a mușca brațul unui alt pasager.

De asemenea, el ar fi dat un șut unui șef de cabină în timp ce acesta încerca să-l imobilizeze și a încercat să muște de braț un alt pasager care ajuta la imobilizare, a declarat poliția federală australiană.

Anul trecut, un cetățean iordanian a fost acuzat după ce ar fi încercat să deschidă ușile unui avion cu destinația Sydney în timpul zborului. Echipajul și pasagerii au fost nevoiți să-l imobilizeze pe bărbat, moment în care acesta ar fi agresat un membru al personalului companiei aeriene.

 

