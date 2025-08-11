Un elev care susținea examenul pentru obținerea permisului ar fi făcut infarct chiar în timpul probei. Martorii spun că polițistul examinator nu i-ar fi acordat primul ajutor.

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, se afla chiar în timpul examenului pentru obținerea permisului auto, în București, în momentul în care i s-a făcut rău, iar polițistul a tras pe dreapta.

Martorii povestesc că bărbatul a căzut cu capul pe volan și pentru o perioadă de timp fost inconștient.

Mai mult, cei care au fost prezenți la fața locului spun că polițistul examinator nu i-ar fi acordat primul ajutor și totodată că ar fi trecut destul de mult timp până când bărbatul a fost resuscitat.

Ulterior, bărbatul a fost dus la spital și primește în momentul de față îngrijiri medicale.

Poliția urmează să verifice dacă s-a respectat procedura și dacă este într-adevăr cum au spus martorii, și anume faptul că examinatorul nu i-a acordat primul ajutor bărbatului. La acest lucru ar putea contribui și imaginile filmate întrucât în timpul examenului un aparat video ar trebui să înregistreze tot ce se întâmplă, pentru a putea fi contestat, dacă este cazul.

Acesta nu este un caz unic. În 2023, în Cluj-Napoca, o femeie de 45 de ani a făcut atac de cord, însă viața ei a fost salvată datorită intervenției prompte a polițistului examinator.

Editor : S.S.