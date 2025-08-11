Live TV

Video Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator

Data actualizării: Data publicării:
masini de scoala
Foto: Poliția Rutieră

Un elev care susținea examenul pentru obținerea permisului ar fi făcut infarct chiar în timpul probei. Martorii spun că polițistul examinator nu i-ar fi acordat primul ajutor.

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, se afla chiar în timpul examenului pentru obținerea permisului auto, în București, în momentul în care i s-a făcut rău, iar polițistul a tras pe dreapta.

Martorii povestesc că bărbatul a căzut cu capul pe volan și pentru o perioadă de timp fost inconștient.

Mai mult, cei care au fost prezenți la fața locului spun că polițistul examinator nu i-ar fi acordat primul ajutor și totodată că ar fi trecut destul de mult timp până când bărbatul a fost resuscitat.

Ulterior, bărbatul a fost dus la spital și primește în momentul de față îngrijiri medicale.

Poliția urmează să verifice dacă s-a respectat procedura și dacă este într-adevăr cum au spus martorii, și anume faptul că examinatorul nu i-a acordat primul ajutor bărbatului. La acest lucru ar putea contribui și imaginile filmate întrucât în timpul examenului un aparat video ar trebui să înregistreze tot ce se întâmplă, pentru a putea fi contestat, dacă este cazul.

Acesta nu este un caz unic. În 2023, în Cluj-Napoca, o femeie de 45 de ani a făcut atac de cord, însă viața ei a fost salvată datorită intervenției prompte a polițistului examinator. 

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
2
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
3
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
4
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
Lansator de rachete Grad, al forțelor ruse, în regiunea Kursk Foto- Profimedia
5
Cum au distrus ucrainenii un lansator de rachete rusesc: Au pândit drumul pe care se...
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digi Sport
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Victor Negrescu, eurodeputat PSD.
Condițiile PSD pentru a rămâne la guvernare. Victor Negrescu: „Nimeni...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri...
soldati pe front
„Am fost atacați chiar de către propria armată”. Localnicii din...
membrii psd la o sedinta
Șefii PSD decid acum dacă rup Coaliția. Nemulțumirile nenumărate ale...
Ultimele știri
Daniel Zamfir ar vrea ca USR să plece de la guvernare și-l atacă pe ministrul Economiei. Replica lui Radu Miruță
Incendiile de vegetație fac ravagii în nord-vestul Spaniei: peste 1000 de persoane evacuate. Sit UNESCO în pericol
Românii și cetățeni din alte 11 țări ale UE pot călători în Vietnam fără vize. Care sunt condițiile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
persoana care e aproape sa se inece
O tânără din Craiova a fost salvată de la înec, în Creta, de un polițist din Sebeș aflat în concediu
politist rutier semnal oprire
Polițist din Gorj, condamnat definitiv la aproape 8 ani de închisoare pentru luare de mită în trafic
Rezultate Titularizare 2025. Foto Getty Images
Rezultate Titularizare 2025: Au fost publicate notele finale, după contestații. Lista pentru fiecare județ, conform Edu
photo-collage.png - 2025-07-29T143624.929
Polițist cercetat pentru trafic de droguri. A dezvoltat o cultură indoor de canabis împreună cu soția sa, în Dâmbovița
N06 DEALER POLITIST VO 260725_00560
Polițist arestat pentru trafic de droguri. Substanțe interzise, ascunse în lenjerie intimă și vândute inclusiv la petreceri cu minori
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevăratul motiv pentru care prinții William și Harry nu vor moșteni casa copilăriei prințesei Diana. Cine e...
Cancan
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul...
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan...
Adevărul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Andreea Marin, în colanți și bustieră, în sala de sport, după ce a slăbit 20 de kilograme: „După 50 de ani...
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
Pro FM
Adevărul despre ultimele luni de viață ale lui Brandon Blackstock. Apropiat: „Familia a devenit prioritatea...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința...
Newsweek
Casa de Pensii anunță orele la care virează, mâine, pensia pe card. „Am făcut transferurile”
Digi FM
„Superbă!”. Selena Gomez, imaginea eleganței într-o rochie care i-a evidențiat talia tot mai subțire, la o...
Digi World
Oamenii de ştiinţă au descoperit genele asociate cu sindromul oboselii cronice. Principalele simptome ale...
Digi Animal World
Descoperirea incredibilă a unei familii după ce a adoptat un câine: «Am țipat în sala de conferințe». Ce a...
Film Now
Cameron Diaz, într-o zi obișnuită când nu apelează la machiaj și la rujul ei preferat. Actrița a îmbrățișat...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”