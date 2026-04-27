Un oraș din România va avea, în premieră, un sistem de proiecţie cu laser a trecerilor de pietoni

Primul sistem de proiecţie cu laser a trecerilor de pietoni este testat, în premieră naţională, de Primăria municipiului Botoşani, a spus primarul Cosmin Andrei.

Potrivit edilului, trecerile de pietoni proiectate laser urmăresc creşterea vizibilităţii acestora pe timp de noapte, dar şi în condiţii meteo nefavorabile, potrivit Agerpres.

„Ne preocupă siguranţa cetăţenilor, a participanţilor la trafic din municipiul Botoşani, atât a pietonilor, cât şi a conducătorilor auto şi, pentru a spori vizibilitatea în dreptul trecerilor de pietoni, testăm la nivelul municipiului Botoşani un sistem de proiecţie cu laser a zebrelor, peste marcajele pe care le avem la trecerile de pietoni, care sunt foarte utile atunci când avem intemperii şi nu avem vizibilitate. În timpul iernii, când trecerile de pietoni sunt acoperite cu zăpadă, această trecere este proiectată cu lumină laser peste zăpadă, astfel încât să avem vizibilitate. De asemenea, noaptea avem o vizibilitate sporită cu acest sistem care este unul inovativ”, a spus Andrei.

Noile treceri de pietoni cu laser sunt experimentate în trei puncte din Botoşani.

În funcţie de eficienţa sistemului, acesta ar putea fi extins la nivelul întregului municipiu.

Sistemul laser presupune proiectarea, de pe un stâlp, a unei imagini, respectiv a unei treceri de pietoni, pe partea carosabilă.

