Un tânăr polițist a renunțat la carieră după doar 20 de zile, din cauza problemelor descoperite în sistem, dar și a condițiilor găsite la locul în care a fost repartizat.

George Boran povestește într-o postare pe Facebook, apărută pe pagina Sindicatului Polițiștilor din România Diamantul, greutățile de care s-a lovit în timpul școlarizării la Școala de Agenți de Poliție "Septimiu Mureșan" Cluj - Napoca, precum și condițiile pe care le-a descoperit după ce a fost repartizat la Secția 11 de Poliție Drajna, Postul de Poliție Ceraşu.

Boran spune că după ce a fost repartizat nu a primit niciun fel de dotare, participând în schimb la intervenții "cu mâinile în buzunar și coada între picioare".

Tânărul a postat imagini cu toaleta Postului de Poliție Cerașu, dar și fotografii cu autospeciala în care cei de pe bancheta din spate puteau să primească "gratuit cursuri de <zbor> din partea MAI".

Redăm o parte din postarea lui George Boran:

"AM FOST POLIȚIST 20 DE ZILE! MI-AM DAT DEMISIA! NU VREAU SĂ MOR, DIN CAUZA INDIFERENȚEI ȘI INCOMPETENȚEI VOASTRE!"

"Mă numesc "agent" Boran George și sunt un băiat din Caraş-Severin care a fost plecat în Spania, împreună cu familia, timp de 15 ani, adica de la vârsta de trei ani.

La vârsta de 18 ani am decis să fac "minunatul pas" de a mă întoarce în România.

Deoarece visul meu din copilărie a fost să devin polițist, am zis că cea mai adecvată opțiune este cea de a da admitere la Școala de Agenți de Poliție "Septimiu Mureșan" Cluj - Napoca.

...

A cincea zi de umblat pe la inspectorat am aflat unde am fost repartizat, adică la Secția 11 de Poliție Drajna, Postul de Poliție Ceraşu.

Odată ajuns pe teren m-am trezit într-o secție în care nu aveam căldură, toaletă şi nici apă curentă unde să ne spălăm pe mâini. Adică, dacă mergeam la un caz de înjunghiere și mă pătam cu sânge nu puteam să beneficiez de o igienă normală pe care o găsești în orice țară civilizată. Pe scurt, dacă prin absurd eram eu mai "prost" și peste 2 ore uitam că m-am pătat cu sânge și nu am avut cu ce să mă spăl și îmi rodeam unghiile mai luăm și o hepatită cadou.

Să nu mai spun că în 20 de zile nu ni s-a oferit nicio dotare, nici tomfa, nici catuşe, nici spray iritant-lacrimogen, nici pistol, etc... dar să avem în vedere că am avut apeluri "112" cu scandaluri destul de grave, cu peste 5 persoane nervoase implicate, la care eu am fost nevoit să merg cu mâinile în buzunar și coada între picioare rugându-mă să nu fie recalcitranți făptuitorii că poate îmi iau și bătaie. Deci nimeni nu a fost interesat că nu aveam echipament și dotare corespunzătoare şi pur şi simplu eram "carne de tun" .

Autospecialele cu care ne deplasam la aceste apeluri nu sunt mai presus de condițile "optime" oferite de Minister. Acestea nu sunt dotate nici măcar cu sistem de cuplare pentru centurile de siguranță din spate. Deci dacă ai "norocul" să fii al treilea funcționar cu "STATUT SPECIAL" și să fii nevoit să stai pe bancheta din spate la un apel "112" s-ar putea să primești gratuit cursuri de "zbor" din partea MAI.

Rămân cu aminterea că am purtat haina de polițist pe care am îmbracat-o cu mândrie şi anexez o poză cu mine în uniformă atunci când încă eram fericit, din păcate acum sunt scârbit şi nu mai pot spune lucrul acesta.

Vă mulțumesc că nu mi-ați dat altceva de ales decât să mă întorc în țara de unde am venit. Totodată anexez nişte poze cu stadiu "singurei toalete" de la Secție cât şi cu interiorul "autoSPECIALEI".

Editor web: Vlad Mironescu