Live TV

Un tânăr cu alcoolemie uriașă şi permisul suspendat a fost urmărit şi blocat în trafic de poliţişti la Constanța

Data publicării:
politie masina noaptea girofar
Foto: Poliția Română

Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut după ce a fost blocat în trafic de poliţişti pentru că nu a oprit la semnalele acestora. Primele constatări au arătat că tânărul, care conducea mașina între Eforie Nord şi Agigea, avea o alcoolemie uriașă şi permisul auto suspendat.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au încercat să oprească pentru control un șofer care se deplasa cu mașina pe DN 39, între Eforie Nord şi Agigea.

Şoferul nu s-a conformat semnalului de oprire, iar poliţiştii au plecat în urmărirea acestuia, până pe strada Teilor din localitatea Agigea, unde a fost blocat în trafic.

După verificări, a reieșit că șoferul, un tânăr de 20 de ani, era băut şi avea suspendat dreptul de a conduce.

„Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un tânăr, de 20 de ani, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei şi substanţelor din sânge. Totodată, din verificări a reieşit că acesta are dreptul de a conduce suspendat, fiind trimis în judecată, în luna septembrie a anului 2025, pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice”, reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe şi conducere fără permis.

El urmează să fie prezentat procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere de sesizare a instanţei de judecată în vederea arestării preventive.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
Reza Pahlavi
5
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Digi Sport
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
spital constanta2
Mai multe persoane, printre care şi Makaveli, au încercat să externeze o pacientă din spital, în Constanța, și ar fi ameninţat medicii
pompieri foto arhiva digi24
Un tânăr din Constanța a provocat un incendiu în care au ars 3.000 de baloți de paie. Polițiștii l-au reținut
bărbat cu cătușe la spate
Bărbat din Constanța, arestat după ce și-a înjunghiat soția. Femeia a ajuns la spital, unde va sta mai multe zile
jandarmeria română
Jandarmi transformați în faianțari. Subofițeri din Constanța acuză conducerea că îi obligă să monteze gresie în unitate
medic in spital
Scandalul gărzilor de la Constanța. Reacția Sanitas: „Sunt plătite la nivelul anului 2018 şi turele depășesc și 32 de ore”
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
cereale la recolta in ucraina fotografie facuta de sus
România cere garanții suplimentare pentru fermieri în negocierile...
oameni in zapada viscolita
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM...
Urmările atacului rusesc din Kiev. Foto DSNS Kieva
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare...
Ultimele știri
Nou avertisment privind criza climatică: Oceanele au absorbit cantități uriașe de căldură în 2025
Raed Arafat acuză că unii încearcă să minimalizeze gestul elvețienilor pentru Nicușor Dan: „Înregistrarea spune totul”
România cumpără 1.200 de ambulanțe noi prin PNRR pentru SMURD și Serviciile Județene. Primele au fost deja livrate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Ce decizie a luat consiliera AUR, declarată informator al Securității, după ce i s-a micșorat pensia. Spune...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Cine primește puncte de stabilitate în 2026. Cât poate crește pensia după noile calcule
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat: Mirel Rădoi semnează!
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Am putea să știm, în sfârșit, de ce planeta Marte este roșie. O nouă explicație pune sub semnul întrebării...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...