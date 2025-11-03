Live TV

Un tânăr din Botoșani s-a lăudat cu un pistol pe reţelele sociale. Ce au găsit polițiștii la percheziție

Pistol
Un tânăr de 22 de ani este cercetat penal după ce, în locuinţa sa, în urma unei percheziţii, poliţiştii au găsit un pistol şi 1.500 de elemente de muniție, a declarat luni, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.

Potrivit acesteia, ancheta a început după ce tânărul a postat pe contul său de socializare un videoclip cu arma. Ca urmare, poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au efectuat, la sfârşitul săptămânii trecute, două percheziţii în comuna Corlăteni, scrie Agerpres

„În urma activităţilor desfăşurate, la locuinţa unui tânăr de 22 de ani au fost identificate şi ridicate o armă scurtă, tip pistol, de culoare neagră, calibrul 6 mm, 1.500 de elemente de muniţie calibrul 6 mm. Tânărul vizat de poliţişti postase pe o reţea de socializare un videoclip în care poartă asupra sa o armă. Toate bunurile au fost ridicate în vederea efectuării unei constatări criminalistice de specialitate pentru a se stabili categoria din care face parte arma şi dacă aceasta este în stare de funcţionare”, a afirmat Nenişcu.

Polițiștii nu au putut preciza ce fel de armă au confiscat („toate bunurile au fost ridicate în vederea efectuării unei constatări criminalistice de specialitate pentru a se stabili categoria din care face parte arma”), însă calibrul 6mm este specific armelor cu bile.

În acest caz se efectuează cercetări cu privire la comiterea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, urmând ca, în funcţie de rezultate, să fie dispuse măsuri legale.

