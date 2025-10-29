Live TV

Una dintre cele mai frumoase și bogate țări din Europa caută lucrători, inclusiv români. Salariile sunt de peste 20,000 de euro pe an

Data actualizării: Data publicării:
Un curcubeu apare deasupra lacului Wörthersee din provincia austriacă Carinthia.
Un curcubeu apare deasupra lacului Wörthersee din provincia austriacă Carinthia. / Sursă foto: Reuters
Din articol
Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii angajați

Serviciile europene de ocupare a forței de muncă caută oameni care să se angajeze ca ospătari în Austria, în regiunile Carinthia și Stiria.

Salariul brut pe an este de 27,300 de euro, iar cel anual net este de aproximativ 22.249 de euro, adică aproape 1,600 de euro lunar. Angajatorii menționează că programul este flexibil și cei mai mulți oferă atât cazare, cât și mese gratuite pentru toți cei care vin să lucreze aici. Mai mult, aceștia primesc și alte beneficii, cum ar fi reduceri pentru abonamentele la schi sau accesul la facilitățile hotelurilor.

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii angajați

Sunt două stațiuni incredibile cu priveliști către Alpi, lacuri și păduri. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cineva pentru a se muta cu jobul în Austria: o persoană are nevoie de un act de identitate valabil, cazier, dovezi ale calificărilor profesionale, un contract de muncă valabil, un permis de ședere și o asigurare medicală care e obligatorie acolo. Cei interesați pot aplica pe site-ul Serviciilor Europene de Ocupare a Forței de Muncă până pe 15 noiembrie.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
soldati americani mihail kogalniceanu
4
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
5
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea...
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Tichetele de masă vor fi majorate, dar creșterea salariului minim se...
soldati americani romania kogalniceanu
Expert în apărare: „Decizia SUA încurajează Rusia la incursiuni mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania...
Ultimele știri
O clădire de patrimoniu din Centrul Vechi din București intră în reconstrucţie. Stelian Bujduveanu: „Este o intervenție necesară”
AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion
Rogobete, despre cazul Ștefaniei Szabo: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună. Erau nouă chirurgi în acea secție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
medici si ranit in explozia din rahova
Pacientul cu arsuri de la explozie din Rahova se întoarce în țară. Care este starea celorlalți răniți
medici si ranit in explozia din rahova
Rogobete: Pacientul rănit în explozia din cartierul Rahova, transferat în Austria, se va întoarce în România
steag ue
Ucraina și R. Moldova ar putea deveni membre UE fără drepturi de vot depline. Propunerea, noua încercare de a-l îmbuna pe Viktor Orban
Rene Benko
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul din cei mai mari magnați imobiliari ai Europei
drapelul austriei
Austria s-a răzgândit și nu va mai bloca al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Jaclyn Smith are 80 de ani, dar pare cu 30 de ani mai tânără. "Îngerul lui Charlie" e la al patrulea mariaj...
Cancan
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții...
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o noua decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă...
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
Când e bine să-ți radiezi autoturismul. Situațiile în care legea te obligă să o faci
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi Sport
S-a aflat, după 4 ani! Suma care l-a făcut pe David Popovici să renunțe la Steaua și să semneze cu Dinamo
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Chris Evans a devenit tată la 44 de ani. Soția starului din „Captain America: First Avenger” a născut primul...
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Ce înseamnă Halloween și cum se sărbătorește. De ce se poartă costume
Digi World
„Marker al schimbărilor climatice”. Uraganele precum Melissa sunt tot mai frecvente. „O situaţie cam...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiul cel mic al lui Cillian Murphy, într-un serial alături de Sienna Miller. Adolescentul îi seamănă mult...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”