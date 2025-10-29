Una dintre cele mai frumoase și bogate țări din Europa caută lucrători, inclusiv români. Salariile sunt de peste 20,000 de euro pe an

Serviciile europene de ocupare a forței de muncă caută oameni care să se angajeze ca ospătari în Austria, în regiunile Carinthia și Stiria.

Salariul brut pe an este de 27,300 de euro, iar cel anual net este de aproximativ 22.249 de euro, adică aproape 1,600 de euro lunar. Angajatorii menționează că programul este flexibil și cei mai mulți oferă atât cazare, cât și mese gratuite pentru toți cei care vin să lucreze aici. Mai mult, aceștia primesc și alte beneficii, cum ar fi reduceri pentru abonamentele la schi sau accesul la facilitățile hotelurilor.

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii angajați

Sunt două stațiuni incredibile cu priveliști către Alpi, lacuri și păduri. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cineva pentru a se muta cu jobul în Austria: o persoană are nevoie de un act de identitate valabil, cazier, dovezi ale calificărilor profesionale, un contract de muncă valabil, un permis de ședere și o asigurare medicală care e obligatorie acolo. Cei interesați pot aplica pe site-ul Serviciilor Europene de Ocupare a Forței de Muncă până pe 15 noiembrie.

Editor : B. G.