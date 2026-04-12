Live TV

Unul dintre suspecţii în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti din Muzeul Drents refuză „o înţelegere”. Care este motivul

Data actualizării: Data publicării:
Coiful de aur de la Coțofenești și două brățări de aur recuperate, care au fost furate din Muzeul Drents, sunt prezentate presei în prezența unui ofițer înarmat. Foto: Profimedia Images
Din articol
Înţelegeri cu Parchetul Proces complet

Unul dintre suspecţii în cazul furtului coifului de la Coţofeneşti şi a trei brăţări dacice din Muzeul Drents nu a încheiat nicio înţelegere cu Parchetul. Potrivit avocaţilor săi, suspectul Bernhard Z. (35) susţine că nu a fost prezent la spargerea de la Muzeul Drents, informează RTV Drenthe, citat de News.ro.

Acest lucru a fost confirmat de avocaţii săi pentru RTL Nieuws.

RTL Nieuws relatează şi că Bernhard Z. a fost arestat la doar patru zile după jaful de artă. Poliţia i-a găsit ADN-ul pe haine care păreau să fi fost folosite în timpul jafului şi care fuseseră aruncate într-un container de gunoi din Assen. Pe haine au fost găsite cioburi de sticlă din muzeu. Conform dosarului, a mai ieşit la iveală că bărbatul a cumpărat haine şi o geantă de sport care ulterior par să fi fost folosite în jaful de artă. O posibilă apărare pentru el  ar putea fi aceea că a fost implicat doar în pregătiri, nu şi în jaful de artă în sine.

Ceilalţi doi suspecţi au încheiat însă o înţelegere cu Parchetul. Detaliile acordului lui Jan B. (21) şi Douglas W. (37) nu au fost făcute publice. Se presupune că aceştia îşi recunosc vina în schimbul unei pedepse mai reduse din partea judecătorului.

O parte a acestor acorduri este returnarea obiectelor de artă furate. Parchetul a anunţat anterior că coiful de aur de la Cotofeneşti şi două brăţări de aur au fost găsite pe baza indicaţiilor suspecţilor.

Marţea viitoare începe procesul penal împotriva celor trei suspecţi la tribunalul din Assen. Se pune întrebarea cât va dura procesul, dacă Parchetul şi suspecţii au ajuns deja la înţelegeri. În orice caz, judecătorul trebuie să se pronunţe asupra acestor acorduri, care pot fi şi respinse.

Însă al treilea suspect neagă implicarea în faptă. Acest lucru ar putea însemna că procesul va trebui analizat integral. Pentru săptămâna viitoare au fost alocate trei zile de audieri la tribunalul din Assen.

Parchetul nu doreşte deocamdată să ofere detalii despre acordurile încheiate cu suspecţii.

Coiful de aur de la Coţofeneşti a fost furat pe 25 ianuarie anul trecut din Muzeul Drents, chiar înainte de închiderea expoziţiei despre Imperiul Dacic. Cu ajutorul unor explozibili, autorii au reuşit să forţeze o intrare, după care au spart vitrinele şi au luat coiful şi trei brăţări. Coiful și două brăţări au fost găsite şi prezentate public în 2 aprilie, fiind predate României.

Cazul a devenit unul dintre cele mai mari jafuri de artă din Olanda din ultimii ani.

Suspecţii Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) şi Bernhard Z. (35) vor apărea în faţa instanţei din Assen pe 14, 16 şi 17 aprilie.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
2
3
4
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
