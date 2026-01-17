Val de ger extrem în România. Climatologul Roxana Bojariu: „Temperaturile sunt sub ceea ce ar fi normal în ianuarie”

România se confruntă în aceste zile cu un episod de frig siberian, cu temperaturi mult sub media perioadei, resimțite în special pe timpul nopții și dimineții. Se vorbește tot mai des despre vortexul polar, însă meteorologii atrag atenția că nu asistăm neapărat la o „prăbușire” a vortexului peste România, ci la o pătrundere de aer foarte rece, de origine polar-siberiană, venită dinspre nord-estul Europei.

Peste noapte, temperaturile au coborât sub minus 21 de grade. Cel mai frig a fost la Joseni şi Miercurea Ciuc, în judeţul Harghita. Iar la Olteniţa, în sudul ţării, vremea a fost la fel de geroasă ca la Întorsura Buzăului, în ambele localităţi s-au înregistrat -15 grade Celsius.

„Ianuarie, climatic vorbind, este cea mai rece lună în zona României, și e adevărat că acum chiar temperaturile sunt sub ceea ce ar fi normal în ianuarie, de exemplu, în intervalul de referință 1991-2020, cel mai recent interval de referință recomandat de Organizația Mondială a Meteorologiei. Dar noțiunea de normală climatică, de medie este una abstractă, care iese din calcul. Întotdeauna sunt fluctuații și atunci când facem o sinteză a acestor fluctuații, când le facem media, obținem normalul, care până la urmă e ceva ce nu prea se întâmplă foarte des, adică avem fluctuații mai mari sau mai mici, dar e clar că avem de-a face acum cu o perioadă mai rece decât rezultă din calcul că ar fi normal”, afirmă Roxana Bojariu, climatolog.

„E vorba de o situație a centrilor de presiune pe continent în care e favorizat acest transport de aer dinspre nord-nord-est și acest transport de aer care vine după un alt episod în care am avut și ninsoare, până la temperatura este favorizată și de prezența zăpezii în multe regiuni ale țării. Temperatura este scăzută, mai ales că acum în această perioadă, pentru că avem de obicei senin și avem un plus de răcire prin radiație. Deci cauzele episodului sunt cele specifice. Dar dacă vorbim despre aceste episoade în contextul încălzirii globale trebuie să ținem cont că în alte zone ale lumii este foarte cald”, a precizat aceasta.

„Zăpada e benefică pentru noul an agricol în care ne aflăm și sperăm că vom evita o secetă timpurie”

„În zona arctică avem temperaturi mult peste normal, și într-un fel este explicabil, pentru că legătura e că aerul mai cald care a fost împins înspre latitudinile înalte, spre zona arctică, a înlocuit aerul mai rece și l-a împins spre zona țării noastre, dar nu numai, e vorba de Europa de Est, Centrală și evident că avem aceste condiții. Dacă e să vorbim ca episod, într-adevăr suntem cu un episod rece, însă astfel de episoade reci nu sunt ceva ieșit din comun. Ceva ieșit din comun a fost faptul că am avut episoade foarte calde, chiar luna decembrie 2025 a fost mai caldă decât ar fi fost normal, și în general perioadele mai calde decât ar fi normal sunt mult mai frecvente decât perioadele mai reci, și cred că ne-am dezobișnuit noi”, a completat climatologul.

„Zăpada e foarte bună mai ales în zonele agricole, pentru că asigură, pe de o parte, protecția pentru viitoare potențiale episoade reci a culturilor însămânțate toamna, iar pe de altă parte, atunci când se topesc zăpezile, apa se infiltrează mult mai eficient în sol și reface mult mai bine rezerva de apă decât dacă am avea ploaie, ploaie care o parte se scurge pe suprafață și nu avem aceeași eficiență. Deci aș spune că zăpada e benefică pentru noul an agricol în care ne aflăm și sperăm că vom evita o secetă timpurie, cel puțin cu astfel de fenomene de până acum”, a adăugat Roxana Bojariu.

