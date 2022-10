Un fost portar al Stelei a fost arestat în Belarus. El se opune regimului Lukaşenko

Vasili Hamutovski, fostul portar al echipei de fotbal Steaua București, a fost arestat în Belarus. Acesta ar fi participat la un protest împotriva regimului Lukaşenko. Fotbalistul este un aspru contestatar al președintelui țării sale.

Presa din Belarus notează că fostul portar a fost arestat după ce în ultima perioadă a fost un aspru contestatar al regimului condus de Aleksandr Lukașenko.

În vârstă de 44 de ani, Hamutovski este o figură cunoscută pentru microbiștii din România, el fiind dublu campion al României alături de Steaua București în 2005 și 2006.

Conform presei din Belarus, Vasili ar fi participat chiar la un protest împotriva actualului președinte al țării, acesta având loc după alegerile din august 2020.

Imagini cu arestarea și interogarea sa au fost publicate pe canalele de Telegram pro-guvernamentale.

Fostul portar a mers în Belarus pentru a se opera la genunchi, iar acum se găsea în plin proces de recuperare. În mod normal, el ar fi trebuit să revină în această lună la formația din Ucraina cu care are un contract, FC Lvov.

„A mers în Belarus să se opereze pentru că s-a accidentat la un antrenament. El a decis să se opereze acolo. Nu bănuia că vizita în Belarus s-ar putea termina prost pentru el. Era foarte liniștit. Urma să se alăture clubului în curând” - Oleg Dulub, antrenor la FC Lvov.

Publicația Ua-football.com scrie că Vasili Hamutovski riscă o amendă, între 3 și 7 ani de închisoare sau anumite restricții timp de trei ani de zile.

„GUBOP (Directoratul pentru Combaterea Crimei Organizate și Corupției din Belarus) a marcat un nou gol în poarta extremistă”, a titrat canalul de telegram pro-Lukașenko care a anunțat reținerea lui Hamutovski.

„Oamenii din Belarus au protestat împotriva războiului din Ucraina, au ieșit pe stradă. Eu am fost la protestele de după alegerile prezidențiale, acum un și jumătate, pentru că au fost multe falsificări. Am protestat în Minsk și am avut probleme. Când am lucrat la Dinamo Brest, i-au dat afară pe toți oamenii care și-au zis părerea contra falsificărilor și contra terorii. Nu contează că erau antrenori, jucători, profesori sau chirurgi. Inclusiv pe mine, care am plecat în Arabia Saudită și am lucrat acolo. Nu cred că mai pot să lucrez în Belarus, atât timp cât situația asta continuă. Când am terminat cariera de portar, am început ca antrenor de portari în Belarus, la Dinamo Minsk, apoi la BATE Borisov și la Dinamo Brest.

Cu Dinamo Brest am câștigat campionatul, dar, după alegerile prezidențiale, cei care n-au fost de acord au fost dați afară. Dacă ai altă părere, te dau afară” declara Vasili Hamutovski pentru Digi Sport, în luna aprilie.

Potrivit HotNews, de-a lungul carierei, Hamutovski a jucat, printre altele, pe la echipe precum BATE Borisov, Dinamo Moscova, Metalist, Steaua București, Tom Tomsk, FC Augsburg, Amkar Perm, Petrolul Ploiești, Torpedo Zhodino și Dinamo Minsk.

De asemenea, Hamutovski are și 26 de selecții în echipa națională a Belarusului.

